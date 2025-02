Previsioni Meteo: weekend di maltempo con piogge, freddo e neve. Tutti i dettagli

Un nuovo peggioramento meteo si prepara a interessare l’Italia nel corso del weekend, con piogge diffuse, un calo delle temperature e nevicate fino a quote collinari al Nord. L’instabilità colpirà in particolare il Settentrione e le regioni del versante adriatico, a causa di un impulso freddo in arrivo dal Nord Europa. Scopriamo nel dettaglio cosa ci attende nei prossimi giorni.

Situazione Meteo: l’arrivo di un impulso freddo dal Nord Europa

Un primo fronte instabile, in risalita dal Tirreno, determinerà un peggioramento delle condizioni atmosferiche già a partire da venerdì, con le prime piogge che interesseranno Levante Ligure, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Tuttavia, il vero peggioramento si concretizzerà nel fine settimana, quando un afflusso di aria fredda proveniente dal Nord Europa spingerà il fronte perturbato verso Sud, portando piogge e nevicate su diverse regioni.

Sabato, l’aria fredda contribuirà a un ulteriore guasto del tempo su buona parte delle regioni settentrionali e centrali, estendendosi anche alla Sardegna. Le temperature in calo favoriranno la neve, che al Nord potrebbe scendere fino a quote inferiori ai 1000 metri.

Domenica, l’aria fredda non riuscirà a coinvolgere pienamente il Centro-Sud, ma le regioni settentrionali saranno ancora interessate da instabilità, soprattutto su basso Piemonte ed Emilia-Romagna, dove deboli nevicate potranno spingersi fino a quote collinari. Al Centro-Sud, il maltempo colpirà in particolare il versante adriatico, mentre il lato tirrenico risulterà più protetto.

Previsioni Meteo Giorno per Giorno

Meteo Venerdì 1 Marzo

Nord: Aumento dell’instabilità su Levante Ligure ed Emilia-Romagna, con piogge sparse in serata su Lombardia orientale e Veneto. Deboli nevicate sopra i 1000 metri. Schiarite su alta Val Padana e arco alpino.

Centro: Cielo nuvoloso sull’alta Toscana con piogge intermittenti, in estensione alle Marche. Più asciutto su Umbria, Lazio e Abruzzo.

Sud e Isole: Variabilità con nubi più compatte su Campania e Salento, ma senza fenomeni significativi. Ampie schiarite in Sardegna. Temperature in calo al Nord.

Meteo Sabato 2 Marzo

Nord: Alternanza di schiarite e annuvolamenti con piogge su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e basso Veneto. Neve dai 600/800 metri.

Centro: Piogge al mattino in Toscana, in estensione al Lazio e, debolmente, anche a Umbria e regioni adriatiche. Neve in Appennino sopra i 1000/1500 metri.

Sud e Isole: Parzialmente nuvoloso, con nubi in aumento su Campania e alta Puglia, dove potrebbero verificarsi deboli piogge in serata. In Sardegna instabilità con rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo al Centro-Nord.

Meteo Domenica 3 Marzo

Nord: Addensamenti su Liguria, basso Piemonte ed Emilia-Romagna, con deboli nevicate fino a 400/700 metri, in esaurimento nel corso della giornata. Più sole su Alpi, Lombardia e Triveneto.

Centro: Nuvolosità diffusa su Toscana e regioni adriatiche con piogge sparse, in attenuazione nel pomeriggio. Soleggiato sul Lazio.

Sud e Isole: Instabilità su Puglia, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia, con piogge intermittenti in graduale attenuazione. Più soleggiato su Campania e Calabria tirrenica. In Sardegna ancora qualche pioggia, ma in miglioramento in serata.

Tendenza per i prossimi giorni

L’inizio della prossima settimana potrebbe mantenere un clima instabile, con nuovi impulsi perturbati in arrivo da ovest. Il freddo resterà protagonista, soprattutto al Nord e lungo il versante adriatico, mentre il Sud potrebbe beneficiare di condizioni più miti e asciutte. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi sulle previsioni meteo dei prossimi giorni. (3Bmete)