Previsioni Meteo: weekend di primavera tra piogge, temporali e neve in montagna – Le previsioni dettagliate

Il primo weekend di primavera sarà segnato da una forte instabilità atmosferica sull’Italia, con piogge diffuse, temporali, neve sulle Alpi e clima più mite al Sud. La situazione meteorologica è dominata da una complessa serie di perturbazioni atlantiche che coinvolgeranno principalmente il Nord e parte del Centro Italia, mentre il Sud resterà in prevalenza soleggiato e caldo, con temperature ben oltre la media stagionale.

Situazione Meteo Generale

Una vasta circolazione ciclonica in formazione sulla Penisola Iberica sta pilotando una serie di impulsi perturbati in rapida sequenza. La prima perturbazione raggiungerà il Nordovest già nel pomeriggio di venerdì, estendendosi sabato su tutto il Nord e parte del Centro. Il maltempo subirà solo una temporanea attenuazione prima dell’arrivo di una seconda e terza ondata di piogge e rovesci tra sabato sera e domenica. Al Sud, invece, la primavera si farà sentire: un flusso teso di Scirocco determinerà un deciso rialzo termico, con temperature fino a 25°C in Sicilia e Calabria.

Previsioni Meteo per Venerdì 21 Marzo

Nord

Cielo nuvoloso al Nordovest , con piogge nel pomeriggio su Liguria e basso Piemonte , in intensificazione in serata su Piemonte, Valle d’Aosta, ovest Lombardia ed Emilia occidentale . Nevicate sulle Alpi occidentali a partire da 1400 metri. Al Nordest cielo più soleggiato inizialmente, ma con nubi in aumento nel pomeriggio.



Centro

Toscana con nubi in aumento e prime piogge in serata nelle aree settentrionali. Più stabile altrove ma con velature e stratificazioni alte .



Sud e Isole

Sole prevalente su tutto il Sud e sulla Sardegna, salvo locali addensamenti sul versante tirrenico sardo. Venti di Scirocco in intensificazione su Tirreno e Sardegna. Temperature in aumento , specie al Centro-Sud.



Previsioni Meteo per sabato 22 Marzo

Nord

Piogge diffuse al mattino , eccetto su ovest Piemonte e Romagna dove saranno più deboli. Parziale tregua nel pomeriggio, ma nuova intensificazione in serata su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Triveneto. Neve sulle Alpi dai 1500 metri.



Centro

Piogge e rovesci sparsi, in particolare su Toscana e Lazio . Attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio, persistenti sulla Toscana fino a sera.



Sud

Qualche pioggia mattutina su alta Campania e alta Puglia, asciutto altrove con ampie schiarite tra Calabria e Sicilia . Sardegna con nubi e piogge sparse, specie sul Cagliaritano. Clima più caldo al Sud , con venti forti di Scirocco.



Previsioni Meteo per domenica 23 Marzo

Nord

Maltempo intenso al mattino su Levante Ligure e alta Val Padana. Breve pausa nel pomeriggio con parziali schiarite , seguita da nuova ondata di maltempo in serata , in estensione verso Est. Nevicate sulle Alpi tra 1400 e 1600 metri.



Centro

Instabilità su Toscana, Umbria e Lazio , piogge sparse in attenuazione nel pomeriggio. Nuova fase instabile in serata sulle aree settentrionali. Abruzzo più asciutto , con maggiori aperture.



Sud

Nubi irregolari e locali piovaschi su Campania, Calabria tirrenica ed est Sicilia. Schiarite su Puglia, Basilicata e zone ioniche. Sardegna asciutta , con alternanza di sole e nubi. Temperature in ulteriore rialzo , fino a 25°C tra Sicilia e Calabria. Venti ancora forti di Scirocco su Ionio e Adriatico.



Tendenza: la Primavera parte all’insegna dell’instabilità

Questo primo assaggio di primavera sarà dunque all’insegna di un maltempo intermittente al Centro-Nord, alternato a brevi pause asciutte. Il Sud godrà invece di un clima decisamente mite e spesso soleggiato, ma anche qui non mancheranno veloci disturbi tra domenica e l’inizio della prossima settimana.