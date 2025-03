Previsioni meteo: weekend instabile con piogge e venti forti, ecco dove

Ecco l’articolo con taglio giornalistico da esperto meteorologo, ottimizzato per la SEO di Google:

Previsioni Meteo: pioggia, temporali e vento nel weekend. Ecco le zone più colpite

Tra venerdì 28 e domenica 30 marzo 2025 torna l’instabilità sul Centro-Sud Italia, con piogge, vento forte e temporali localmente intensi. Attenzione soprattutto alle coste adriatiche e alle regioni meridionali.

Venerdì 28 marzo: piogge e temporali al Centro-Sud, peggiora in serata sul Nordest

L’Italia continua a essere interessata da una circolazione depressionaria centrata sul bacino centro-meridionale, che alimenta condizioni di spiccata instabilità su molte regioni. Fin dalle prime ore di venerdì 28 marzo, piogge e rovesci interesseranno le Marche, l’Abruzzo, il Molise e l’alta Puglia, estendendosi rapidamente anche alla Basilicata, alla Calabria tirrenica e alla

Sicilia settentrionale.

Nel corso della giornata i fenomeni si intensificheranno, con temporali anche forti sulla Calabria tirrenica e sul nord della Sicilia, specie tra pomeriggio e sera. In serata, un nuovo impulso perturbato in arrivo dal Nord Europa raggiungerà le regioni nordorientali, provocando un peggioramento in particolare sul Friuli Venezia Giulia, dove non si escludono piogge più diffuse e locali temporali.

Nevicate attese sull’Appennino centro-settentrionale oltre i 1500 metri, mentre al Nord e sulle regioni dell’alto Tirreno prevarranno condizioni più stabili e soleggiate, grazie alla protezione offerta da un promontorio anticiclonico in espansione sull’Europa centrale.

Sabato 29 marzo: nuovo affondo perturbato, maltempo diffuso al Centro-Sud

Il secondo impulso instabile in arrivo dal Nord Europa rafforzerà la bassa pressione presente sull’Italia, generando un’altra giornata di maltempo su gran parte del Centro-Sud. Le aree più colpite saranno nuovamente quelle adriatiche, dalla Romagna alla Puglia, dove si attendono piogge, rovesci e temporali sparsi.

Condizioni instabili raggiungeranno anche le regioni tirreniche, specie la Calabria e la Sicilia nordorientale, con fenomeni localmente intensi. Al Nord la situazione sarà più variegata: variabilità con qualche rovescio su Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto, mentre il

Nordovest beneficerà di maggiori schiarite, con clima più asciutto.

Domenica 30 marzo: ancora instabilità al Sud, ma migliora altrove

La circolazione depressionaria persisterà sul Sud Italia, determinando ulteriore instabilità su regioni meridionali e medio Adriatico, dove saranno possibili piogge e rovesci intermittenti, seppur in graduale attenuazione nel corso della giornata. Sul resto d’Italia, in particolare al Nord e sul medio-alto Tirreno, prevarranno condizioni più soleggiate, complice l'espansione di un campo di alta pressione sull’Europa centro-occidentale.

Venti forti e mari agitati: attenzione al Maestrale

Il weekend sarà caratterizzato anche da venti sostenuti dai quadranti settentrionali, con raffiche di Maestrale particolarmente intense in Sardegna, dove saranno possibili mareggiate lungo le coste occidentali. La ventilazione sarà vivace anche su gran parte del Centro-Sud, rendendo i mari da mossi ad agitati.

Temperature: calo termico sabato, poi nuovo rialzo

Il transito di aria più fredda in quota comporterà un calo delle temperature sabato, specialmente al Centro-Sud, con valori sotto le medie stagionali. Domenica, invece, il consolidamento dell’alta pressione favorirà un aumento termico al Nordovest e sul medio-alto Tirreno, con punte primaverili di 22-24°C tra Piemonte e Lombardia.

In sintesi: cosa ci aspetta

Centro-Sud : maltempo diffuso venerdì e sabato, migliora parzialmente domenica.

: maltempo diffuso venerdì e sabato, migliora parzialmente domenica. Nordest : peggioramento tra venerdì sera e sabato, poi variabilità.

: peggioramento tra venerdì sera e sabato, poi variabilità. Nordovest : tempo più stabile con ampie schiarite.

: tempo più stabile con ampie schiarite. Venti forti e mareggiate : Maestrale protagonista soprattutto sabato.

: Maestrale protagonista soprattutto sabato. Temperature: calo sabato, rialzo domenica al Nord.

(3Bmeteo)

