Previsioni Meteo Pasqua e Pasquetta 2025: tra sole e piogge, ecco dove il tempo sarà peggiore

Previsioni Meteo Weekend Pasqua e Pasquetta: tra sole e pioggia, ecco dove farà meglio e peggio

Una nuova perturbazione atlantica è in arrivo sull’Italia nel weekend di Pasqua, seguita da un vortice ciclonico mediterraneo: ecco le previsioni meteo dettagliate per sabato, Pasqua e Pasquetta.

Il tempo si prepara a cambiare in vista delle festività pasquali. Dopo una breve parentesi di stabilità atmosferica, una saccatura atlantica tornerà ad affondare sull’Europa occidentale, dando vita a un nuovo vortice ciclonico mediterraneo. Attualmente, il maltempo sta già colpendo Irlanda, Bretagna e parte della Penisola Iberica. Questa struttura depressionaria è destinata a muoversi lentamente verso l’Italia, influenzando il tempo su gran parte della penisola tra sabato 19 e lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta.

Sabato 19 aprile: nubi in aumento, primi segnali di instabilità

Nord

Il cielo si presenterà in prevalenza nuvoloso, con qualche schiarita su Emilia Romagna e basso Veneto. Sono attese piogge sporadiche al Nordovest, in particolare sulle zone prealpine e sul Piemonte occidentale, dove i fenomeni diventeranno più diffusi in serata.

Centro

Giornata abbastanza soleggiata, fatta eccezione per qualche addensamento sull’alta Toscana e nuvolosità medio-alta in transito. Non sono previsti fenomeni significativi.

Sud e Isole

In Sardegna la nuvolosità sarà più irregolare, con piogge locali verso fine giornata. Altrove prevarrà il sole, con il passaggio di qualche velatura. Le temperature saranno in aumento, complice il richiamo di correnti umide meridionali. Venti di scirocco in rinforzo su tutti i bacini occidentali, con mari mossi o molto mossi.

Domenica 20 aprile - Pasqua: instabilità in arrivo, peggiora al Centro-Nord

Il fronte perturbato legato al minimo depressionario sulla Francia raggiungerà l’Italia già nella notte tra sabato e domenica, determinando una giornata di Pasqua instabile soprattutto al Centro-Nord e in Sardegna.

Nel dettaglio, è prevista una graduale frontolisi, ossia l’indebolimento del fronte principale, ma non mancheranno piogge e rovesci in diverse zone.

Nord Italia : tempo instabile con piogge sparse su Liguria, Piemonte, Lombardia e localmente Triveneto.

: tempo con su Liguria, Piemonte, Lombardia e localmente Triveneto. Centro : aumento della nuvolosità con fenomeni tra Toscana, Lazio e Umbria , localmente anche a carattere temporalesco.

: aumento della con , localmente anche a carattere temporalesco. Sardegna : instabilità diffusa, specie sui settori occidentali.

: instabilità diffusa, specie sui settori occidentali. Sud Italia : inizialmente più stabile, ma con tendenza a maggiore nuvolosità dal pomeriggio.

: inizialmente più stabile, ma con tendenza a maggiore nuvolosità dal pomeriggio.

Lunedì 21 aprile - Pasquetta: instabilità residua, peggiora al Sud

La giornata di Pasquetta sarà condizionata dagli effetti residui del passaggio frontale e dall’eventuale formazione di un minimo secondario tra il Canale di Sicilia e il Tirreno meridionale.

Nord

Nuvolosità irregolare su Emilia-Romagna, Lombardia e Triveneto, con fenomeni isolati, specie sulle Alpi e Prealpi orientali. Più soleggiato al Nordovest. Qualche piovasco pomeridiano possibile lungo l’Appennino.

Centro

Cielo variabile al mattino, con residui fenomeni in Toscana. Più sole nel pomeriggio, ma nuove piogge in arrivo lungo la dorsale appenninica.

Sud e Isole Maggiori

Instabile in Sardegna, con piogge e temporali in esaurimento. In Sicilia peggiora dal pomeriggio con piovaschi sparsi, mentre altrove si avranno condizioni variabili con isolati fenomeni pomeridiani sull’Appennino.

Le temperature saranno in calo soprattutto sui settori occidentali, mentre i venti ruoteranno da nord, risultando moderati o localmente forti. I mari si manterranno mossi o molto mossi.

Conclusione: dove sarà il tempo migliore e peggiore tra Pasqua e Pasquetta