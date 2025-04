Previsioni Meteo weekend: sole e clima mite, ma da domenica torna l’inverno. le ultime novità

Il primo weekend di aprile si apre all’insegna del sole e di temperature piacevoli, ma il meteo è destinato a cambiare bruscamente già da domenica, quando un nuovo impulso freddo potrebbe riportare condizioni invernali su gran parte della Penisola. Ecco le previsioni aggiornate dagli esperti.

Sabato 5 aprile: Anticiclone protagonista, clima primaverile e temperature miti

La giornata di sabato sarà dominata dalla presenza dell’anticiclone, che garantirà condizioni stabili e soleggiate su quasi tutta l’Italia. Il clima risulterà molto gradevole, con temperature massime fino a 21-23°C al Nord e al Centro, localmente anche superiori in Sardegna, dove il soleggiamento sarà più intenso. Soltanto all’estremo Sud si potranno registrare ancora lievi disturbi nuvolosi, ma senza fenomeni rilevanti.

Il contesto sarà tipicamente primaverile, ideale per le attività all’aperto e per chi ha in programma gite o spostamenti nel fine settimana.

Domenica 6 aprile: Colpo di coda dell’inverno con freddo, piogge e neve in calo

Dalla giornata di domenica, però, la situazione meteorologica è destinata a cambiare in modo sensibile. Un impulso freddo e instabile, in discesa dal Nord Europa e alimentato da correnti artiche, inizierà a scivolare lungo il fianco orientale dell’anticiclone britannico, facendo irruzione nel bacino del Mediterraneo.

Già dalle prime ore del mattino, il maltempo interesserà il Nordest, con piogge e rovesci in rapida estensione verso le regioni centrali e meridionali. Atteso anche un deciso calo delle temperature, accompagnato da un abbassamento della quota neve, che in serata potrebbe scendere fin verso i 1000 metri al Sud, specie tra Appennino campano, lucano e calabrese.

Il Nordovest potrebbe venire coinvolto più marginalmente, ma fenomeni sparsi non sono esclusi, soprattutto tra Trentino, Lombardia orientale e Piemonte settentrionale.

Tendenza successiva: aria fredda dai Balcani e clima più rigido ad inizio settimana

L’inizio della prossima settimana potrebbe essere caratterizzato dalla persistenza di correnti fredde dai Balcani, con ulteriore diminuzione delle temperature, soprattutto nei valori minimi. L’instabilità si concentrerebbe prevalentemente al Sud e sul medio Adriatico, mentre al Nord si prevede un ritorno a condizioni più stabili, ma con clima fresco per il periodo.

Tuttavia, resta da valutare l'esatta traiettoria del nucleo freddo: se dovesse seguire una direttrice più orientale, i suoi effetti sull’Italia risulterebbero meno incisivi, limitando il peggioramento soprattutto alle regioni adriatiche e meridionali.

Conclusioni

Dopo un sabato di sole e temperature miti, domenica l’Italia potrebbe fare i conti con un nuovo colpo di coda dell’inverno, accompagnato da un peggioramento delle condizioni meteo, piogge e un sensibile calo termico. Invitiamo i lettori a seguire i prossimi aggiornamenti meteo, poiché l'evoluzione rimane ancora parzialmente incerta, soprattutto per quanto riguarda l'intensità dell'aria fredda in arrivo.