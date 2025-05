Previsioni Meteo: Weekend tra sole, acquazzoni e temporali. Prossima settimana a rischio per un vortice mediterraneo

Tempo di lettura: ~3 min

Pressione in aumento, ma instabilità pomeridiana ancora presente.

E dalla metà della prossima settimana torna il maltempo con rischio nubifragi su Sud e Isole

ROMA – Il weekend che chiude questa seconda settimana di maggio si presenterà a due facce: da un lato il rinforzo della pressione favorirà condizioni più stabili e un generale aumento delle temperature, dall'altro non mancheranno improvvisi rovesci e temporali pomeridiani, soprattutto su Alpi, Appennini e aree interne del Centro-Sud. Uno scenario tipico della primavera avanzata, con cieli spesso incerti e fenomeni localmente intensi. Ma è l’inizio della prossima settimana a preoccupare di più, con il possibile arrivo di un vortice mediterraneo che potrebbe compromettere la stabilità atmosferica tra mercoledì e giovedì.

Sabato 11 maggio: schiarite e rovesci sui rilievi

Nord: Giornata in prevalenza soleggiata, ma con addensamenti già dal mattino su Alpi e Piemonte e qualche pioggia sparsa. Nel pomeriggio aumento dell’instabilità su Alpi occidentali e Prealpi centro-orientali, con possibili temporali su valli cuneesi. Fenomeni in attenuazione in serata.

Centro: Buon avvio di giornata con ampi spazi di sereno, specie lungo le coste. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali sull’Appennino centrale, con qualche sconfinamento verso l'entroterra adriatico. Migliora in serata.

Sud e Isole: Giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Da segnalare qualche rovescio pomeridiano sul settore campano. Instabilità di breve durata e in rapido esaurimento.

Domenica 12 maggio: qualche insidia in più, specie al Sud

Nord: Cieli irregolarmente nuvolosi su Alpi e Appennino emiliano, con possibili temporali pomeridiani sul Piemonte occidentale. Più stabile sulla Pianura Padana e sulla Liguria.

Centro: Mattinata velata, seguita da nuovo aumento dell’instabilità pomeridiana sulle aree interne appenniniche. Rovesci e locali temporali potranno spingersi fino alla costa abruzzese, ma si esauriranno entro sera.

Sud e Isole: Nuvolosità e locali piogge al mattino su Sicilia settentrionale e Calabria. Nel pomeriggio temporali su Campania, Lucania e Puglia interna. In Sardegna, piovaschi al mattino sul Cagliaritano, poi fenomeni più isolati nelle zone montuose.

Da lunedì 13 maggio: instabilità crescente, in arrivo un vortice mediterraneo

La nuova settimana si aprirà con un’apparente tregua, grazie all’azione di un’alta pressione ancora presente sul Mediterraneo centrale. Tuttavia, il tempo resterà insidioso, con un sistema frontale in discesa dalla Francia che porterà rovesci e temporali su tutto il Nord, con fenomeni localmente forti su Triveneto e pianura veneta, anche accompagnati da grandine.

Più a sud, il fronte interesserà Sicilia e regioni adriatiche, con rovesci e temporali, soprattutto tra pomeriggio e sera.

Martedì 14 maggio, proseguirà l’instabilità pomeridiana su rilievi alpini e appenninici, con miglioramenti in serata, salvo ritardi nei fenomeni sulle regioni nordoccidentali.

Mercoledì 15 e giovedì 16 maggio: peggiora sulle Isole e al Sud

È tra mercoledì e giovedì che la situazione potrebbe cambiare radicalmente: un vortice mediterraneo potrebbe formarsi a largo della Sardegna e coinvolgere buona parte delle regioni tirreniche e meridionali. Attesi temporali intensi su Sicilia, Sardegna, Calabria e Campania, con rischio nubifragi e grandinate. Le regioni centrali e settentrionali, invece, potrebbero godere di condizioni più asciutte e soleggiate.

Temperature: in rialzo nel weekend, in calo nella prossima settimana

Nel fine settimana le temperature subiranno un leggero aumento, specie al Centro-Nord, ma senza eccessi. Tra mercoledì e giovedì, con l’arrivo del vortice, si prevede un nuovo calo termico al Sud e sulle Isole. (3Bmeteo)