Prima assemblea regionale delle donne imprenditrici di Confartigianato Imprese Calabria. Martedì 6 giugno, nella sede del Museo di Santa Domenica di Ricadi un confronto pubblico sul tema “Donne Impresa, esserci per crescere”

CATANZARO – 3 GIU. - . Le donne imprenditrici di Confartigianato Calabria si ritrovano per la prima volta in assemblea martedì 6 giugno, nella sede del Museo di Santa Domenica di Ricadi (VV), un momento di incontro e scambio che dopo un primo momento privato, sarà aperto al pubblico - a partire dalle 10.30 - per un confronto sul tema “Donne Impresa, esserci per crescere”

“Negli ultimi decenni, le donne sono diventate protagoniste di un fenomeno economico e sociale che ha notevolmente cambiato il contesto lavorativo, in particolare con l’assunzione in prima persona del ruolo imprenditoriale – si legge in una nota di Confartigianato Imprese Calabria -. Parliamo, quindi, di una realtà sempre più significativa che necessita comunque di maggiori azioni concrete in grado di creare favorevoli condizioni di contesto per incrementare l’occupazione femminile, valorizzandone valore e potenzialità”.

“Per questo – si legge ancora - abbiamo voluto dedicare alle donne imprenditrici di Confartigianato Imprese Calabria un evento che metta al centro dell’attenzione l’universo femminile nelle declinazioni sociali, economiche e culturali in modo che dal confronto a più voci su istanze, bisogni, prerogative e criticità possa nascere un percorso di progettualità comune”.

“Affrontare le difficoltà e i rischi sociali ed economici che le donne sono chiamate ad affrontare con maggiore intensità a causa della sfida della conciliazione tra vita familiare e lavoro, significa individuare le migliori condizioni possibili affinché possano continuare a concorrere con forza e determinazione alla ripartenza del Paese”, conclude la nota.



Alle 10.30 sono previsti i saluti di: Roberto Matragrano, Presidente Confartigianato Imprese Calabria; Liberata Soriano - Presidente Confartigianato Imprese Vibo Valentia; Nicola Tripodi - Sindaco di Ricadi; Corrado L’Angolina - Presidente Provincia di Vibo Valentia; Wanda Ferro - Sotto Segretario di Stato Ministero dell’Interno; Michele Comito - Consigliere Regionale; Raffaele Mammoliti - Consigliere Regionale.



A seguire gli interventi di: Licia Redolfi, Osservatorio MPI Confartigianato Imprese Calabria; Daniela Biolatto, Presidente Nazionale Donne Impresa di Confartigianato; Sebastiano Barbanti, Presidente BCC Calabria Ulteriore.

Alle 11.25 sono previste le testimonianze di donne imprenditrici: Martina Sicilia - Martinasicilia.com; Giuliana Furrer - Irò Ceramiche Artistiche; Luigia Granata - G Design Italy; Elena Sodano - Cooperativa Ragi; Rosi Pantano - Baia del Capo.



Le conclusioni saranno affidate a Rosario Varì, Assessore Sviluppo Economico e a Rosa Gentile, delegata al Capitale Umano e Cultura d’Impresa Confartigianato Imprese.