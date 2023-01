Primavera 2023: il black and white di Valentina Della Rosa

MILANO. Valentina Della Rosa, come tendenza per questa primavera estate, propone dei pezzi in black and white, dove i ricami ed i dettagli sono i grandi protagonisti della collezione. L’ispirazione nasce dalla visione della designer, dove la femminilità deve essere sussurrata, raccontata con quei particolari che danno il valore aggiunto all’abito. Creazioni materializzate come ricordi, come parte integrante del DNA della donna: un lusso intimo e speciale, quello più vero, quello rivolto – prima di tutto – a sé stessi. Capi dove stile, eleganza, femminilità ed un accurato studio dei materiali si fondono in unicità e particolarità.

Valentina Della Rosa per la nuova stagione presenta quindi con un concept innovativo e all’avanguardia: creazioni raffinate, lussuose ed uniche, pronte solo da cogliere ed indossare. Il bianco e il nero diventano la metafora delle due anime opposte di una donna, contrapposte ma allo stesso tempo inseparabili. Il colore non colore che narra anche i molteplici ruoli della femminilità, di un animo diviso tra lavoro, casa, viaggio e di quella sensualità che troppo spesso rimane nascosta.La silhouette semplice e pulita dei modelli è arricchita da applicazioni di ricami preziosi, dai pizzi chantilly, da tessuti preziosi che diventano l’anima più vera della collezione.

TUTTO NASCE DA UN SOGNO. Il sogno di una rosa bella, grande e preziosa che con il tempo diventa un bozzetto, il bozzetto uno stampo e lo stampo un ricamo. I capi, inizialmente pensati per il mare, diventano perfetti per essere indossati anche in città, in numerosi altri contesti, abbinati ad altri capi del guardaroba. Giochi a volte di sofisticate trasparenze, come doni di sensazioni, immagini, della proiezione del vero senso della femminilità, quella innata, nascosta in ogni donna e che necessita solo di essere mostrata.