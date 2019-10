Primo sì alla camera per il taglio dei parlamentari Zingaretti

ROMA, 2 OTTOBRE - Primo sì alla Camera per la quarta lettura della riforma costituzionale per il taglio dei parlamentari. A favore hanno votato i partiti della maggioranza, contro Fi e +Europa. Assenti i rappresentanti di Lega e Fdi. Salvini: 'Voteremo sì a patto che non sia merce di scambio, per esempio per lo ius soli'. Il testo è atteso in Aula il 7 ottobre. Zingaretti, intanto, parla della riforma della legge elettorale: 'Combatterò'.