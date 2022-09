Caso Coronavirus a Reggio Calabria, donna rientrava dall'Asia (provette allo Spallanzani)

REGGIO CALABRIA, 30 GEN - C'é un caso sospetto di coronavirus in Calabria. Riguarda una donna di 36 anni che era tornata ieri dalla Cina facendo tappa a Vienna e rientrando poi in aereo in Italia, con tappa a Roma e trasferimento successivo a Lamezia. La donna, che vive a Roma insieme a due fratelli, si é sentita male mentre era a casa insieme ai familiari, a Taurianova, nel reggino, manifestando i primi sintomi del sospetto virus con febbre e tosse. Attualmente é ricoverata nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria.

I familiari della donna, dopo che la trentaseienne ha manifestato i primi sintomi del possibile virus, hanno contattato il medico di famiglia che ha attivato la procedura prevista dal protocollo, chiamando il 118 che l'ha trasferita nell'ospedale di Reggio Calabria dove é stata ricoverata nel reparto di malattie infettive. La paziente é stata posta subito in quarantena in attesa dell'esito degli esami cui é stata sottoposta per la conferma o meno dell'eventuale patologia. In caso positivo la donna sarà trasferita nell'istituto "Spallanzani" di Roma. Le autorità sanitarie hanno informato la Prefettura di Reggio Calabria, che segue con particolarmente attenzione l'evolversi della situazione.

Aggiornamento

La donna di 36 anni di Taurianova che ha manifestato sospetti sintomi di coronavirus, dopo il ricovero in quarantena nell'ospedale di Reggio Calabria, é stata sottoposta ai prelievi di sangue ed al tampone faringeo, così come previsto dal protocollo.

Le provette sono state inviate immediatamente all'Istituto Spallanzani di Roma e domani mattina si dovrebbe sapere se si tratta di un caso di coronavirus oppure di una semplice influenza