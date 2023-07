'Ndrangheta Processo Rinascita: Migliaia di Anni di Carcere Richiesti per la Rinascita di Giustizia

Processo Rinascita: Migliaia di Anni di Carcere Richiesti per la Rinascita di Giustizia"

CATANZARO, 07 GIU. - Il processo Rinascita ha raggiunto una svolta drammatica con la richiesta di condanne che potrebbero comportare migliaia di anni di carcere. Il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, ha concluso la requisitoria sollecitando sentenze severe nei confronti dei presunti capi e gregari delle cosche di 'ndrangheta del Vibonese, nonché di politici e imprenditori colletti bianchi accusati di favorire le 'ndrine.

La lettura delle richieste di condanna è ancora in corso, ma già dopo i primi 100 nominativi tra i 343 imputati, il numero totale degli anni richiesti supera i 1.300. In particolare, per l'ex parlamentare di Forza Italia, Giancarlo Pittelli, considerato il principale imputato, è stata avanzata una richiesta di condanna a 17 anni di reclusione. Un momento cruciale per il processo Rinascita, che mira a ripristinare la giustizia e contrastare il potere delle 'ndrine.