Romano Prodi, il sud del paese si è arreso, si sente perdente

UBOLDO (VA), 17 SETTEMBRE - "Il sud del paese si è arreso, si sente perdente". Lo ha dichiarato l'ex presidente del consiglio Romano Prodi, dalla sala conferenze della 'Delles Academy' di Uboldo (Varese), rispondendo alla domanda di uno studente emigrato al nord, sul futuro del sud. "Il dramma del mezzogiorno è la divisione", ha proseguito e parlando del porto di Gioia Tauro ha ricordato gli investimenti fatti per riportarlo a pieno regime, dove però "non entrava un camion che non fosse targato Catanzaro", tutti "controllati da questo o da quello". (ANSA).