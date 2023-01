Progetto AlbatroSS: nasce il il Sardinia-Dakar

SASSARI, 16 GENNAIO 2023 - Restare a galla, in tutti i sensi, è fondamentale. E se il mare, da liquido divisorio diviene collante, ben vengano le iniziative che in nome dell’acqua cementano i rapporti favorendo le integrazioni tra realtà solo apparentemente molto distanti tra loro.

Il piano di lavoro sfociato nel Sardinia – Dakar, stilato dall’associazione sassarese “Progetto AlbatroSS”, parte dalle attività natatorie per toccare temi a più ampio respiro sociale che uniti tra loro disegnano un ponte virtuale tra la perla del Tirreno e una delle terre più conosciute del continente africano, lambita dall’Atlantico.

Tutto comincerà a fine gennaio con una delegazione sarda che si dirigerà nella capitale senegalese e in alcuni villaggi limitrofi per approfondire tematiche di cooperazione e allacciare contatti con la gioventù locale attraverso l’ausilio del nuoto.

I dettagli dell’iniziativa saranno spiegati nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà a Sassari, venerdì 20 gennaio 2023, presso la sala convegni della Fondazione Sardegna in via Carlo Alberto, 7.

Modera Marco Del Bianco dirigente sportivo, direttore della testata nuoto.com, docente in Scienze motorie all’Università di Pavia anche per i corsi di nuoto. Parteciperanno il presidente dell’Associazione AlbatroSS Manolo Cattari, il consigliere nazionale della FIN (Federazione Italiana Nuoto) Roberto Del Bianco, il presidente della Federazione Italiana Nuoto Comitato Regionale Sardegna Danilo Russu, l’Assessora ai lavori pubblici, manutenzioni, gestione del patrimonio e strutture sportive del Comune di Sassari Rosanna Arru, il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas, il presidente del Corso di laurea in Scienze motorie, sportive e benessere dell'uomo dell’Università di Sassari Pasquale Bandiera, l’esperto di progettazione europea e cooperazione internazionale Giuseppe Salis.