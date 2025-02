Promo San Valentino per la straordinaria Opera Musicale “Van Gogh Cafe’”, al sud solo a Catanzaro, Reggio Calabria e Catania

Cresce l’attesa per la spettacolare Opera Musicale “Van Gogh Café”, sulla vita e i capolavori di Vincent Van Gogh, scritta e diretta da Andrea Ortis, che nell’estremo Sud andrà in scena esclusivamente nei giorni 1 e 2 marzo al Teatro Metropolitan di Catania, 4 e 5 marzo al Teatro Cilea di Reggio Calabria, 7 ed 8 marzo al Teatro Politeama di Catanzaro.

I biglietti per gli spettacoli serali sono in vendita online su ticketone.it e nei punti autorizzati. Fino al 14 febbraio è anche attiva la Promo San Valentino, con sconti del 25% su tutti i biglietti. Per lerepliche integrali mattutine riservate alle Scuole, con inizio alle ore 10:00, è possibile prenotare esclusivamente allo 0968441888 oppure alla mail [email protected].

Van Gogh Café Opera Musical è uno spettacolo originalissimo, che mette insieme la musica di un’orchestra dal vivo, la recitazione, il canto e il ballo di un cast d’eccezione, proiezioni ed effetti 3D a tutta scena, con l’utilizzo della più avanzata tecnologia capace di coinvolgere e immergere il pubblico nelle opere di Van Gogh, rendendole vive e meravigliosamente coinvolgenti.

L’ambientazione è in un Café Chantant parigino e racconta la vita di Vincent Van Gogh per mezzo della corrispondenza tra lui e il fratello Theo Van Gogh. Grazie a magnifiche animazioni 3D e una sequenza di scene incantevoli, l’allestimento visivo fa vivere le opere di Vincent Van Gogh in modo sbalorditivo ed emozionante. La presenza dell’orchestra dal vivo, chitarre, violino, pianoforte, musette, percussioni e contrabbasso, accompagna tutto il racconto, mentre la danza si muove tra le corde suadenti del flamenco ed i ritmi espressivi della danza contemporanea. Lo sfondo musicale attraversa il racconto con la raffinatezza e la personalità dei più grandi parolieri e cantanti francesi, Edith Piaf, Charles Aznavour, Mireille Mathieu, Yves Montand.

Prestigiose tutte le firme: testi e regia di Andrea Ortis, che è anche protagonista sulla scena e autore dei testi, assistente alla regia Emma De Nola, arrangiamento musicale di Antonello Capuano, orchestrazioni di Francesco Coia, direzione corale Elisa Dal Corso. Le coreografie sono di Marco Bebbu, le scene di Gabriele Moreschi, sound designer è Francesco Iannotta, light-video designer è Virginio Levrio, animazioni 3D di Tommaso Borello e Ludovico Gandellini, i costumi sono di Marisa Vecchiarelli e Myriam Somma, editing, mixing e mastering di Simone Satta per Studio Diapason, la produttrice esecutiva è Lara Carissimi. Ricco e di primo piano il cast: Andrea Ortis (Monsieur Louis Philippe), Floriana Monici (Madame Odile), Chiara Di Loreto (Mademoiselle Aline), Raffaele Ficiur (Luc), i ballerini Lara Ferrari (Juliette), Rebecca Erroi (Vanille), Giulia Maffei (Sophie), Federica De Riggi (Camille), Serena Pomer (Eugenie), Matilde Asmini (Cover), i musicisti Antonello Capuano (Olivier), chitarre, Marco Molino (Henri), percussioni, Lorenzo Mastrogiuseppe (Gregor), contrabbasso, Leonardo Mazzarotto (Jacques), violino, Andrea Salvadé (Pierre), pianoforte/musette.

Prodotto dalla Mic International Company, è organizzato dalla Show Net di Ruggero Pegna. Il promoter, che festeggia 39 stagioni di eventi, non ha dubbi: “Van Gogh Cafè è uno degli spettacoli più belli ed emozionanti che abbia mai visto, un’opera geniale, realizzata in modo spettacolare e davvero sorprendente, da lasciare sbalorditi anche per gli effetti immersivi 3D che coinvolgono gli stessi spettatori… Credo che sia un’esperienza unica e imperdibile, di quelle indimenticabili!”.

Per informazioni e scuole tel. 0968441888, www.ticketone.it, www.ruggeropegna.it, https://www.micinternationalcompany.it, pagine ufficiali e social dell’ Opera Musical.