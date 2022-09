Sellia Marina (CZ). "A proposito di politiche sul territorio" di Giuseppe Madia

SELLIA MARINA (CZ) 17 MAG - I dubbi e gli interrogativi posti, qualche giorno fa, sulle politiche di sviluppo a Sellia Marina sono sembrati a dir poco deficitari di conoscenza e sofferenti di "strabismo oculare".

Cerchero' di ricordare a me stesso, prima, e a chi non vuol vedere, poi, gli obbiettivi raggiunti e il lavoro straordinario, continuo, incessante, trasparente, intelligente, solidale e premiale che questo gruppo di Volenterosi/Amministratori, della cosa pubblica, ha portato avanti e che continua a farlo con grande spirito di sacrificio anche a costo di rubare tempo alle proprie famiglie ed affetti.

Sellia Marina e’ oramai una cittadina in continua e forte crescita demografica, nel panorama provinciale e regionale, sia per i suoi 8000 residenti fissi, che per i circa 30.000 residenti stagionali.

Di conseguenza: CRESCITA e COMPLESSITÀ sono state e sono connotazioni principali che la comunita' ha e sta affrontando, anche in questo periodo di pandemia.

Soprattutto perche' la Complessità è connaturata ad una società che cresce che si evolve che va avanti: che guarda al proprio futuro e che ai vecchi ed atavici bisogni si sommano quelli nuovi ed emergenti.

Questa VISIONE di cosa e come dovra’ essere Sellia Marina in futuro ha avuto come obbiettivi prioritari un’ AZIONE ragionata, in continuita' con il programma della Maggioranza passata e con le criticita' finanziarie ancora presenti, su tutti gli interventi programmati e realizzati in questi anni e da realizzare nei prossimi che devono avere come obbiettivo ultimo la riqualificazione e la rigenerazione sociale, culturale ed economica .

Ora pero' voglio dare, a chi non vuol vedere, elementi tangibili ed indiscutibili, attuate da questa Giunta e dalla precedente Giunta Mauro in tema di politiche di sviluppo in riferimento a:

1) Politiche ambientali sul territorio:

Per il terzo anno consecutivo Sellia Marina si fregia del marchio piu' importante in materia ambientale con "Bandiera BLU 2020", premio di Lega Ambiente Nazionale "comune riciclone", Premio Regionale sulla Raccolta differenziata.

Bandiera Blu e' il frutto di politiche certificate, da Enti Internazionali, Nazionali e Regionali, sulla depurazione delle acque, sulla raccolta differenziata porta a porta, sulla sicurezza Balneare, sui servizi per il turismo e sulle attenzioni ambientali

2) Politiche di “riequilibrio territoriale”, Sellia Marina: non piu’ territorio periferico ma riposizionamento rispetto alle linee di sviluppo provinciale e regionale in virtu’ delle dimensioni demografiche, territoriali, delle potenzialita’ economiche e delle risorse naturali e ambientali che il territorio esprime;

-far diventare Sellia Marina un luogo di funzioni a scala provinciale e regionale (penso alla collocazione strategica di diverse attivita' economiche,culturali, sociali ed educative nell'area della ex loran station);

In questa direzione sono stati indirizzati gli sforzi di programmazione economica e di sviluppo delle politiche agricole in collaborazione con il Distretto Rurale del Medio Ionio e della Valle del Crocchio e con il GAL dei 2 Mari;

Politiche scolastiche ed edilizia sismica:

Forte e' stata l'attenzione in questo ambito: siamo riusciti in sei anni ad adeguare sismicamente e presentare progetti di ristrutturazione di tutto patrimonio scolastico comunale che consta di ben 9 edifici.

-Interventi in corso d'opera per circa (due edifici) €. 1.692.320,10

-interventi appaltati €. 663.871,27

-Interventi programmati e progettati (in attesa di finanziamento)

per un totale di ulteriori 4 edifici scolastici €. 6.801.760,08

interventi per complessive €. 9.157.952,07

3) Politiche ed interventi su OO.PP. comunali

Siamo riusciti in tema di OO.PP. ad attenuare e migliorare il gap, con interventi che cambieranno il volto di Sellia Marina con un nuovo modello di mobilità in relazione alle importanti opere di attraversamento ferroviario gia’ avviati e di prossima esecuzione.

In tal senso sono state realizzate, in corso di realizzazione, finanziate e programmate opere per circa €. 20.000.000,00 che in modo sintetico descrivo:

Adeguamento sede municipale (appaltato); Efficentamento energetico (in corso d'opera) ,

Ordinanza 3081 (in fase di collaudo); Legge 24/87 (da completare e collaudare)

Contratti Locali di Sicurezza- Sala Polifunzionale "V. De Seta" (in corso d'opera e da appaltare); efficentamento energetico annualita' 2019-2020 (in corso d'opera); Ingegnerizzazione delle reti idriche (finanziato); Video-sorveglianza sul territorio comunale (appaltato); WiFi (in corso di finanziamento); ottimizzazione serbataio idrico Calabricata + condotte (realizzato SoriCal); Incrocio e rotatoria SS 106 -Uria (progetto Anas);

raccordo strada prov.le Uria-Soveria-Zagarise (collaudata Provincia); Riqualificazione impianto sportivo Calabricata (progetto approvato ed in corso di finanziamento); progetto impianto sportivo di Uria (gia' realizzato).

A breve inizieranno i lavori e gli interventi di di messa in sicurezza dei PL con realizzazione

di sottopasso (Sena) e Soprapasso (Carrera);

In riferimento alle opere di collettamento e depuratori (Progetto di Finanza), faccio presente, che i lavori sono iniziati da 1 anno e sono corso di realizzazione sull'intero territorio comunale ed eseguiti definitivamente sul territorio di Soveria Simeri.

4) Politiche di Difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico

Particolare attenzione e' stata data: agli interventi di pulitura di Torrenti e fossi;

Interventi di sistemazione idraulica e rinverdimento delle sponde del Torrente

Scilotrato di Calabricata e Uria (a cura della Regione Calabria programmazione RENDIS

(finaziamento e realizzazione a cura della Regione Calabria);

Interventi programmati con il Progetto di Finanza riguarderanno il Fosso Finocchiaro

e la strada Carrera

5) Politiche di riquafificazione ambientale e urbanistica

Efficentamento raccolta Differenziata (Bidoni+trattore,+ ect in corso di realizzazione); Progetto Borghi-lungomare Ionio (in corso di finanziamento) e Programmi di riqualificazione di aree degradate (Ministero in attesa di finanziamento)

6) Politiche di sviluppo e interventi nel settore agricolo

Interventi realizzati (PSR Calabria) su viabilita' rurale ed in attesa di finanziamento su strade e viabilita' rurale e comunale (PSR).

7) Il Programma di opere e interventi sul territorio comunale e' stato implementato, per i prossimi anni, da un PIANO STRATEGICO con l'attivazione dei CIS (Contratti Istituzionali di Sviluppo) Programma di Opere ed interventi il cui obbiettivo e' la realizzazione di interventi di valorizzazione dei territori, finanziati con risorse nazionali, risorse comunitarie e risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

I progetti che rientrano nella proposta della Provincia di Catanzaro sono 49, in pratica, oltre l’80% dei Comuni del Catanzarese hanno presentato un progetto.

L'amministrazione Comunale di Sellia Marina ha presentato un suo Piano strategico i cui interventi sono incardinati su tre ambiti o macro aree principali:

a) valorizzazione e promozione del patrimonio culturale,ambientale e archeologico

b) interventi di riqualificazione e rigenerazione urbanistica di aree degradate

c) interventi infrastrutturali e OO.PP. strategiche

Per complessive €. 27.000.000,00

Non v'e' dubbio che tutta la programmazione in essere non e' frutto di interventi

disomogenei ma tutti riferiti ad un quadro di riferimento che e' il Piano Strutturale Comunale, che nelle prossime settimane adotteremo in Consiglio Comunale.

Una Visione della città di Sellia Marina sostenibile innanzi tutto, da salvaguardare, da tutelare e mettere in sicurezza.

PS

Non e' una dimenticanza: in altra sede, verranno trattati le Politiche messe in atto con interventi ed azioni su altrettanti problematiche afferenti alle Attivita' Culturali, Sociali (scuola, anziani e politiche attive sul lavoro) e Turismo.

Cosi' come la organizzazione e gli interventi sull'estate e le spiagge libere dal momento che non sono state date disposizioni in merito ne' dal Governo Nazionale ne' dalla Regionee Calabria.

Il sottoscritto, gli Assessori Comunali e il Sindaco, comunque, restano a completa disposizione per delucidazioni e dibattiti sul tema.

Capogruppo in C.C. "Continuiamo Insieme Per Sellia Marina" e delegato ai LL.PP e Urbanistica

Architetto - Giuseppe Madia