Proroga Superbonus 110% fino a dicembre: novità sulle date e condizioni per beneficiare dell'incentivo

Il Superbonus 110% è soggetto a continui aggiornamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, che fornisce risposte agli interpelli e chiarimenti. Una novità importante riguarda la proroga del Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2023, ma questa proroga non è valida per tutti.

La proroga fino al 30 dicembre 2022 è prevista per le persone fisiche. Per i proprietari di edifici con due o quattro unità, la proroga è estesa fino al 31 dicembre 2022, ma è soggetta a una condizione. Questa condizione richiede che entro il 30 giugno 2022 sia stata completata almeno il 60% dei lavori.

I condomini possono usufruire della proroga fino al 31 dicembre 2022 senza alcun limite di avanzamento dei lavori. Per gli IACP (Istituto autonomo case popolari), sono previste due date di proroga. La prima proroga è per il super ecobonus, estesa fino al 30 giugno 2023, mentre il Superbonus è prorogato fino al 31 dicembre 2023. Anche in questo caso, è richiesto uno stato di avanzamento lavori del 60% entro il 30 giugno 2023, il che significa che il 60% dei lavori deve essere completato entro giugno 2023.

Le proroghe sopra menzionate sono stabilite all'articolo 1, comma 3 del Decreto Legge n. 59/2021. Inoltre, il Decreto prevede l'istituzione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, che mira a integrare le risorse del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

È importante segnalare che la Legge di conversione del Decreto n. 59/2021 richiede l'approvazione del Consiglio Europeo.

Inizialmente si ipotizzava una proroga fino al 2024, anche se il governo aveva affermato che la proroga era possibile solo per il Superbonus e l'Ecobonus fino al 2023, lasciando l'anno 2024 come un'incognita.

Il Decreto Legge n. 59/2021 ha eliminato ogni dubbio e ha stabilito le nuove date per poter beneficiare del Superbonus al 110% per i lavori trainanti. Inoltre, se i lavori trainanti vengono effettuati contemporaneamente, anche i lavori trainati possono beneficiare della detrazione al 110%.

È importante ricordare che la detrazione fiscale del 110% viene suddivisa in cinque rate annuali di uguale importo. È inoltre possibile accedere a uno sconto in fattura o cedere il credito a terzi.

