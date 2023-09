A Cantarana (Asti) con DJ Federico Grazzini e a Cavagnolo (Torino) con il concerto di Morgan. I dettagli

Prosegue l’8ª edizione del MONFERRATO ON STAGE, la rassegna itinerante che unisce enogastronomia e musica, con un weekend ricco di appuntamenti volti a valorizzare e far conoscere sempre più il territorio del Monferrato, situato tra le provincie di Torino, Asti e Alessandria.

Monferrato On Stage arriva sabato 22 luglio in Piazza Don Giovanni Soria a CANTARANA (AT) con il secondo dei tre appuntamenti “House Night”, che avrà inizio alle ore 20.00 e andrà avanti fino a mezzanotte. Dopo il live del dj resident ANDREA CALANDRA, tutto il pubblico del Monferrato On Stage ballerà e salterà sulle note del dj set del Dj, produttore e remixer FEDERICO GRAZZINI.

Ingresso gratuito.

Sempre dalle ore 20.00 sarà possibile gustare i panini gourmet e le poke del territorio preparate della Pro loco di Cantarana e i drink a cura di Radici Cocktail Bar in collaborazione con Cocchi Vermouth e Bosso Distillatori dal 1888.

Il giorno dopo, domenica 23 luglio, sarà la volta di MORGAN che si esibirà in Piazza Vittorio Veneto a CAVAGNOLO (TO) con uno speciale live piano e voce, Morgan piano recital. Nel corso dello spettacolo, l’artista compirà un excursus sulla canzone d’autore italiana e internazionale, da David Bowie a Lucio Battisti, da Franco Battiato a Brian Eno, passando per Umberto Bindi e Luigi Tenco, raccontando e spiegando come nascono e si compongono le canzoni, in una vera e propria lectio di alto profilo culturale (inizio concerto ore 22.00 – ingresso gratuito).

Domenica sera, a partire dalle ore 19.30, il pubblico del Monferrato On Stage potrà assaggiare il menù intitolato “Il Monferrato nel piatto!” a cura dall’Associazione Commercianti di Cavagnolo, ideato in continuità con il progetto dello chef Federico Francesco Ferrero in collaborazione con Ecomuseo BMA, e degustare i vini del Consorzio Barbera e Vini del Monferrato. Per tutta la serata sarà disponibile il cocktail bar a cura di Cocchi Vermouth e Bosso Distillatori dal 1888.

L’evento è realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino.

Fino all’8 settembre il Monferrato On Stage si sposterà per altri 7 appuntamenti in vari comuni del territorio situato tra le provincie di Torino, Asti e Alessandria: il 29 e il 30 luglio a PIEA (AT), il 6 agosto a ROATTO (AT), il 19 agosto ad ARAMENGO (AT), il 2 settembre a CORTAZZONE (AT) e l’8 settembre a MONCALVO (AT). Presto verrà comunicata la nuova data dell’appuntamento inizialmente previsto per lo scorso 11 giugno a MONCALVO (AT).

La rassegna Monferrato On Stage nasce nel 2016 con l’intento di creare un festival frutto della collaborazione delle diverse realtà attive del Monferrato. Questo progetto portato avanti negli anni, ha assunto una dimensione tale, da richiedere la nascita nel 2020 di “Fondazione MOS”, un’entità giuridica senza fini di lucro che persegue l’obiettivo di incentivare e diffondere un senso di forte appartenenza delle realtà presenti nel territorio del Monferrato attraverso la costituzione di un tessuto sociale fortemente identitario.

L’8ª edizione della rassegna è realizzata in collaborazione con Visit Piemonte, società in house della Regione Piemonte e di Unioncamere Piemonte, e con l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero nell’ambito del progetto Oro Monferrato, orientato alla valorizzazione delle eccellenze del Monferrato.



L’edizione del 2023 del Monferrato On Stage è realizzata in partnership con Confagricoltura di Asti, Ecomuseo BMA, Banca di Asti, Vignaioli Piemontesi, Sfogliatorino e Righi, Cocchi Vermouth, Bosso Distillatori dal 1888, Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, Sistema Monferrato, Scatolificio Monterosa e Camera di Commercio di Torino e in collaborazione con Monferrato Excellence, Istituto d’Istruzione secondaria “G. Penna” di Asti, Torino-Piemonte World Food Capital, Attiva mente, BMU Booking and Management e Meta.

