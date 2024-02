Protesta delle Associazioni Ucraine al Balletto Russo a Lamezia Terme. I dettagli

Manifestazione davanti al Teatro Grandinetti contro lo spettacolo con artisti russi

Una rappresentazione dello Schiaccianoci di Cajkovskij con gli artisti del Russian classical ballet ha scatenato una protesta da parte delle associazioni ucraine. Questa protesta si è svolta davanti al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, dove lo spettacolo è previsto per venerdì 19 gennaio alle 18.30.

Nonostante una pioggia battente, i manifestanti hanno sventolato bandiere ucraine e italiane mentre chiedevano l'annullamento dello spettacolo. Le associazioni, riunite in un coordinamento, sostengono che i proventi del contratto sottoscritto andranno nel bilancio russo e saranno utilizzati per acquistare e produrre armi, secondo loro, "per distruggere i nostri figli e la nostra nazione".

Queste associazioni fanno notare che la maggior parte degli artisti del Balletto Classico Russo proviene dalla Federazione Russa. Inoltre, citano una risoluzione del Parlamento europeo datata 23 novembre 2022 che ha riconosciuto la Federazione Russa come Stato sostenitore del terrorismo. (Ansa)