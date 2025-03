Pubblica amministrazione, la Confasi Sicilia si schiera contro l'abuso di contratti a termine

Alice Anti, Anna Maria Belli, Daniela Biella, Lia Chia, Stefania Corvino, Letizia Cucciarelli, Francesco Delli Noci, Marco Grechi – Mark, Sergio Marino, Rossella Marino, Emilia Ramorini, Paolo Residori, Dario Romano, Davide Romano, Paola Salomè, Maria Scalia, Pippo Spinoso, Michele Stocco ed Ernesto Butticè sono gli artisti protagonisti della collettiva di arte contemporanea dal titolo “Gioia tra primavera e poesia” in corso allo spazio espositivo “Experience“, in via delle Croci 16.

La mostra, a cura del critico e storico dell’arte Leonarda Zappulla, si terrà fino al prossimo 11 aprile.

“Nel cuore del nostro percorso sensoriale – spiega Leonarda Zappulla, curatrice di “Experience” – ha preso il via la collettiva, che invita il pubblico a riscoprire la gioia attraverso un dialogo tra forme, colori e sensazioni”.

“L’allestimento immersivo – prosegue – è stato pensato per sollecitare i sensi e risvegliare emozioni profonde, grazie a opere che intrecciano la vitalità della primavera con la musicalità della poesia”.

“L’esposizione – precisa – non si limita a mostrare ma racconta le molteplici sfaccettature della felicità e della sua assenza, offrendo molteplici spunti di riflessione”.

“Un viaggio artistico – conclude la curatrice – che trasforma lo spazio espositivo in un’esperienza coinvolgente, dove la bellezza diviene strumento di connessione e ispirazione”.

“Gioia tra primavera e poesia” sarà fruibile da lunedì a venerdì, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00.

Il sabato, invece, solo su appuntamento.

L’ingresso è libero.

In copertina, "Viva l'Italia" di Michele Stocco