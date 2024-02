Lunedì 8 gennaio al Teatro Olimpico a Roma "AbracaDown"

Roma, 7 gennaio 2024 - Torna al Teatro Olimpico di Roma "AbracaDown", il primo magico musical in favore dell'inclusione che vede protagonisti sul palco 34 ragazzi con Sindrome di Down. Uno spettacolo sicuramente diverso dai molti che in questo periodo riempiono i cartelloni dei teatri, ma soprattutto una proposta di grande senso civico con cui è diventato possibile promuovere il messaggio dell'inclusione utilizzando il contagioso sorriso dei protagonisti. Alle ore 21.00 di domani sera il Teatro Olimpico di Roma coinvolgerà artisti e pubblico in una serata nata dalla sensibilità di Francesco Leardini, Presidente del "Club Magico Fernando Riccardi" di Roma, nonché manager ventennale nel mondo dello show business, in cui insieme a Danilo Melandri e Giancarlo Giambarresi della "Aipd Roma Onlus", ha saputo realizzare con determinazione un sogno divenuto realtà grazie all'amore di tanti cuori speciali.

Ad esempio, le scenografie dello spettacolo sono state realizzate da Federico Rossini, un ragazzo affetto da sordità che ha preso spunto dalla sua tesi di laurea. Portando sotto i riflettori la sindrome di Down, "AbracaDown" intende sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo alle difficoltà e, purtroppo, agli incivili episodi di discriminazione e di esclusione che sistematicamente ogni giorno nella vita, ma anche a scuola e al lavoro subiscono le persone affette da questa sindrome. Non a caso, la mission di questo spettacolo è proprio quella di contrastare ed abbattere i pregiudizi fornendo ai 10 ballerini, ai 10 cantanti ed ai 14 attori/maghi protagonisti la possibilità di emergere, fare squadra e mostrare alla platea tutto il loro valore in una miscela decisamente esplosiva tra danza, canto, recitazione, arti magiche. Domani sera sarà in questo spazio scenico che ognuno dei protagonisti si sentirà parte integrante di un puzzle che, di fatto, comporrà l’immagine di quella società ideale in cui tutti e tutte vorremmo quanto prima riuscire a vivere. Lo spettacolo non è soltanto uno show, ma la base di un progetto che nel futuro prevede l'apertura di una Accademia dello spettacolo per ragazzi Down. Informazioni sull'iniziativa sono disponibili sul sito www.abracadown.it

Maurizio Lozzi