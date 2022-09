Quotazione diamanti: investire o vendere preziosi

Effettuare una quotazione diamanti attendibile e in base alle migliori quotazioni di mercato è un lavoro per esperti in grado di stabilirne con esattezza il valore. Un operazione eseguita considerando la qualità dei diamanti adatti all'investimento e il loro peso. Che si misura in carati; peso che corrisponde praticamente alla comparazione di 0,200 grammi per ogni carato. La quotazione Infatti avviene sulla base di centesimi di carato. Le caratteristiche più importanti per definire un diamante adatto all'investimento sono il colore, la purezza e le varie sfumature, queste peculiarità determinano il prezzo e il valore effettivo della pietra. Ma per sapere con precisione quanto vale un diamante è sempre necessario affidarsi a dei veri esperti.

Grado di purezza molto elevato:

come determinare il valore di un diamante

La caratteristica principale comunque resta sempre la purezza, che deve essere estesa fino alla parte più interna della pietra; le regole e le direttive internazionali in merito al commercio e al mercato dei diamanti stabiliscono che si può determinare la purezza delle pietre solo dopo avere effettuato un ingrandimento che sia all'incirca dieci volte più grande della pietra stessa esaminata; e che viene cosi valutata. Per investire in maniera mirata ed efficace sarebbe utile però spendere il proprio denaro sempre e soltanto in pietre che hanno un grado di purezza molto elevato; i diamanti possono essere tagliati in diverse forme e sfaccettature molto differenti tra loro, ma il taglio tondo a brillante con 58 facce è sicuramente quello preferenziale che determina in maniera inconfutabile il valore della pietra. Senza togliere in ogni caso valore e considerazione a tutti gli altri tipi di taglio.

Diamanti destinati all'investimento

Durante il taglio i vari step importanti sono l'attenzione alle proporzioni, la simmetria tra le facce e la levigatura, che devono essere veramente di grado eccellente. Tutti i diamanti destinati all'investimento sono sempre accompagnati da un certificato di garanzia, che viene riconosciuto e stimato in tutto il mondo. Le valutazioni vengono sempre eseguite in base alle direttive internazionali stabilite dagli organi istituzionali gemmologici; che garantiscono la validità dei certificati emessi. Il diamante è una delle pietre preziose più amate e ricercate; vi sono nel mondo innumerevoli gioielli famosi e preziosissimi dove sono montati diamanti di rara bellezza e di enorme caratura. Possiamo citare a esempio il famosissimo diamante Gran Mogol una pietra bellissima di circa 280 carati che occupa il primo posto nell'elenco dei diamanti celebri.

Affidarsi ad esperti di alto profilo

Per chi volesse chiedere una valutazione e quotazione diamanti, di prestigio e di alto profilo, può rivolgersi a MV Luxury Group una realtà presente sul mercato dei diamanti dal 1953; un team di esperti effettuerà una valutazione diamanti anche senza certificato e li potrà anche acquistare alle migliori quotazioni diamanti; il brand quota le pietre di qualsiasi taglio a partire da almeno un carato di peso; il tutto gestito con riservatezza e privacy; oltre che tramite un assistenza clienti di grandissima qualità. Le valutazioni e le quotazioni vengono sempre effettuate con esperienza e competenza del settore. Con strumentazioni tecniche sofisticate e molto avanzate di ultima generazione e a titolo completamente gratuito. La valutazione è sempre altamente professionale; il brand dispone come già sottolineato di strumentazioni modernissime per la valutazione gemmologica di diamanti nella massima trasparenza e con grande attenzione alla privacy della clientela che viene ricevuta previo appuntamento nell'elegante sede di Milano o a domicilio se richiesto dal cliente. Il pagamento è sempre immediato al termine di ogni trattativa.