“Radici e oltre” al Teatro Serra arte e vita in uno ‘scherzo’

Al Teatro Serra di Napoli “Radici e oltre”. Da un’idea di Gianni Genovese, l’amore per una vita da artista in uno ‘scherzo’ musicale. Testo e regia di Laura Pagliara – Marika in ‘Un Posto al Sole’ – in scena con Emanuele Iovino e il fisarmonicista Nino Conte. Disegno luci Diego Sommaripa. Foto Rosa Sanzone. Dal 10 al 12 gennaio (venerdì ore 21:00, sabato ore 19:00, domenica ore 18:00) a Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316. Info: [email protected], 347.8051793.





Un’opera che sfonda la quarta parete e ci porta dietro le quinte, nella quotidianità di una compagnia e del suo capocomico impegnato a scrivere e ingaggiare maestranze. Chino sulla pagina bianca, ha solo un titolo. Niente. L’inizio di tutto.





Uno ‘scherzo’ nella migliore tradizione del genere, una pièce sulla nascita di uno spettacolo, sulla cultura, i pensieri, le tradizioni che rivivono nel lavoro di messa in scena. Una condivisione profonda con il pubblico, per raccontargli la passione e la fatica di una vita da artista, attraverso i conflitti e le intese tra un’attrice-cantante in preda dell’ansia e il suo paziente fisarmonicista.

“Il progetto è nato dall’incontro con il capo progetto Gianni Genovese, che ci ha donato l’immagine delle ‘radici’ e il loro superamento dopo aver letto il testo e studiato i nostri percorsi – dice l’autrice, nota agli appassionati del piccolo schermo per il ruolo di Marika in un ‘Posto al Sole’ – La figura del capocomico è nata sa sé, canzone dopo canzone. Novità e passato, novità pescate nel passato. Il nostro repertorio è la nostra acqua, i nostri brani i sali minerali; le assonanze artistiche in cui ci siamo riconosciuti e trovati, la nostra linfa”.*





Le radici di una pianta, assorbono e distribuiscono questa forza a tutta la pianta, che può fiorire. E il polline volare lontano.

“Radici e oltre”

testo e regia, Laura Pagliara

fisarmonica e interpretazione, Nino Conte

interprete, Emanuele Iovino

luci, Diego Sommaripa

foto, Rosa Sanzone

da un’idea di Gianni Genovese

Venerdì 10 gennaio 2025, ore 21:00

Sabato 11 gennaio 2025, ore 19:00

Domenica 12 gennaio 2025, ore 18:00

Contatti: [email protected], 347.8051793

YouTube: https://youtu.be/lyb-93GM75E