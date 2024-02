Rapina a Mano Armata in Banca: Rapida Azione della Polizia

ROMA, 25 GEN. - Un'atmosfera di paura ha avvolto gli impiegati di una filiale bancaria all'arrivo al lavoro, ma grazie all'intervento celere delle forze dell'ordine, due rapinatori armati sono stati prontamente arrestati con un blitz. L'incidente ha avuto luogo poco dopo le 8:30 di mercoledì mattina in via Donato Menichella, a San Basilio.

Gli investigatori del commissariato di zona sono stati allertati da una segnalazione riguardante un individuo sospetto posizionato all'esterno dell'agenzia della Banca del Credito Cooperativo. La polizia è intervenuta con tempestività, disarmato e immobilizzato il malvivente all'esterno, mentre simultaneamente faceva irruzione all'interno dell'istituto, cogliendo di sorpresa un secondo rapinatore. Anche quest'ultimo è stato prontamente fermato.

Durante un accurato controllo all'interno degli ambienti bancari, gli agenti hanno rinvenuto una seconda pistola opportunamente occultata nel bagno, sottolineando la gravità della situazione. La prontezza d'azione delle forze dell'ordine ha scongiurato potenziali rischi per la sicurezza degli impiegati e dei clienti presenti in quel momento nella banca. Gli impiegati, visibilmente scossi dall'inatteso accadimento, sono stati successivamente assistiti dal personale medico per eventuali traumi psicologici. La polizia ha avviato ulteriori indagini per comprendere i dettagli e i motivi dietro il tentato assalto, mentre la comunità locale riflette sull'importanza della sicurezza nelle istituzioni finanziarie.