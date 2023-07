Rauw Alejandro: da oggi in radio e in digitale “Baby Hello”, il nuovo singolo in collaborazione con Bizarrap

Rauw Alejandro: da oggi in radio e in digitale “Baby Hello”, il nuovo singolo in collaborazione con Bizarrap. Il brano anticipa il nuovo album “Playa Saturno”. Online il video.

È uscito oggi in digitale ed entra in rotazione radiofonica “BABY HELLO” (Sony Music Latin), il nuovo singolo della superstar mondiale latin urban nominato ai GRAMMY AWARDS RAUW ALEJANDRO in collaborazione con il producer del momento da MILIARDI di stream BIZARRAP.

Il brano anticipa “Playa Saturno”, il nuovo album di Rauw Alejandro in uscita prossimamente.

Online anche il videoclip del brano, diretto da Martin Seipel ed El Zorro, in cui l’artista unisce sulla superficie lunare terrestri ed extraterrestri, in un’atmosfera notturna, eccitante ed euforica che riflette l’energia della canzone: https://youtu.be/-WevdSfpw-Q.

“Baby Hello” è un brano dai testi provocatori e dal ritmo elettronico pulsante che riporta alle origini della musica EDM e ai leggendari rave degli anni ’90. Il nuovo singolo è la risposta a "BZRP Music Session #56", uscita lo scorso mercoledì, affermando ancora una volta l’abilità di Rauw Alejandro di tenere il suo pubblico con il fiato sospeso, che impazientemente aspetta ogni nuova svolta della sua carriera.

Dal suo esplosivo album di debutto “Afrodisíaco”, l’artista vincitore di 1 Latin Grammy ha ottenuto innumerevoli successi e riconoscimenti, tra cui la candidatura ai GRAMMY® e MILIARDI di stream.

I suoi album successivi, “Viceversa” e “Saturno”, lo hanno consolidato come artista essenziale nella musica urban in lingua spagnola.

L'uscita di "Baby Hello" segna l'entusiasmante inizio di una nuova era nella carriera di Rauw Alejandro, dopo il fenomenale successo del suo tour mondiale e le sue straordinarie apparizioni negli show di Netflix, "La Firma" e "Sky Rojo".

L’hitmaker portoricano sarà in Italia il 17 settembre al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI) con il suo “Saturno World Tour 2023”.