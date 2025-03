Catanzaro travolge il Cosenza 4-0: la rivincita di Caserta e il trionfo dei giallorossi (Video)

Re Iemmello nel dopo gara di Catanzaro-Cosenza 4-0: la rivincita di Caserta e l'entusiasmo dei tifosi

CATANZARO – Una notte da ricordare per il Catanzaro e per il suo allenatore Fabio Caserta, che ha visto la sua squadra dominare il derby contro il Cosenza con un netto 4-0. Una prestazione travolgente che ha restituito entusiasmo alla piazza e rafforzato la posizione della squadra in campionato.





Caserta: "Nessuna rivincita, solo felicità per la vittoria"

A fine partita, Fabio Caserta ha commentato con grande emozione la serata trionfale della sua squadra, smorzando le voci di una presunta rivincita nei confronti del Cosenza:

Fabio Caserta: "Non avevo nessuna rivincita da prendermi. Quando sono arrivato, ho detto che il mio percorso a Cosenza è stato positivo, anche se sono state fatte scelte diverse. Chi comanda è libero di decidere e io ho rispettato tutto senza mai dire una parola fuori posto. Questa vittoria non è per me, ma per i nostri tifosi."

L'allenatore ha poi sottolineato l'importanza del pubblico e della coreografia messa in scena dai tifosi del Catanzaro:

Fabio Caserta: "Abbiamo regalato una serata indimenticabile alla nostra gente. Dopo la sconfitta della scorsa settimana, volevamo riscattarci e oggi la squadra ha dato una risposta straordinaria."





Il Catanzaro è salvo: obiettivo playoff?

Con questa vittoria, il Catanzaro ha conquistato la matematica salvezza con diverse giornate d’anticipo, permettendo ora alla squadra di concentrarsi su un possibile piazzamento nei playoff.

Fabio Caserta: "Sapevo che subentrare in una piazza così importante sarebbe stato difficile, ma ho sempre creduto nel mio lavoro e soprattutto nel rapporto con i calciatori. Sono loro a fare la differenza e oggi hanno dimostrato il loro valore. Ora che la salvezza è certa, possiamo guardare avanti e puntare a restare nella zona playoff."

L’applauso della curva e la crescita di Ilie

Nel corso della serata, un momento speciale è stato dedicato proprio a Caserta: la curva gli ha dedicato un coro, un riconoscimento che difficilmente si vede per un allenatore





Fabio Caserta: "Ringrazio i tifosi per l’affetto, è stata una serata bellissima. Anche per Ilie, che sta crescendo tantissimo. Ha avuto difficoltà iniziali, ma oggi ha dimostrato il suo talento. Vedo il suo impegno in allenamento e non mi stupisce la sua prestazione di stasera."

Il giovane talento, infatti, è entrato nel secondo tempo e ha cambiato il volto della partita, contribuendo alla goleada giallorossa.





Il commento finale di Caserta: "Oggi il giorno più bello"

Alla fine dell’intervista, l’allenatore non ha nascosto la sua gioia per la serata perfetta:

Fabio Caserta: "Sì, oggi è il giorno più bello da quando sono allenatore del Catanzaro. Ho ricevuto molti consigli contrari alla mia scelta di venire qui, ma ho sempre creduto nel mio lavoro. Le critiche fanno parte del mestiere, alcune sono state ingiuste, ma io vado avanti. Oggi ci godiamo questa vittoria e da domani si torna a lavorare per il prossimo obiettivo."

Con il derby conquistato in maniera netta e la salvezza in tasca, il Catanzaro può ora guardare al futuro con ambizione. La squadra ha dimostrato carattere e qualità, e i tifosi sognano un finale di stagione da protagonisti.