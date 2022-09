Reddito di Cittadinanza: Cambiamo!, assistenzialismo M5s foraggia evasori

ROMA, 23 GEN - "Ogni giorno si scopre che il reddito di cittadinanza viene generosamente devoluto a spacciatori, finti nullatenenti intestatari di immobili o parchi auto di notevoli dimensioni, evasori fiscali, mafiosi o proprietari di auto sportive di lusso molto costose. Solo oggi sono stati scoperti 237 furbetti a Locri e uno a Mantova".



Lo dichiarano in una nota i deputati di Cambiamo! Stefano Benigni, Manuela Gagliardi, Claudio Pedrazzini, Alessandro Sorte e Giorgio Silli.



"L'assistenzialismo grillino è clamorosamente fallito. Miliardi dei contribuenti italiani sono stati spesi senza creare un solo posto di lavoro, foraggiando in molti casi chi non ne avrebbe alcun bisogno. Lo abbiamo detto e lo ripetiamo: quelle risorse devono essere utilizzate per sostenere le imprese, le uniche a poter creare benessere e posti di lavoro reali", concludono.