Regali solidali: le proposte di Save the Children per aiutare le famiglie ed i bambini in Italia

Soprattutto nel periodo di Natale, sono molte le persone che desiderano fare beneficenza e supportare le organizzazioni no profit impegnate sul fronte umanitario. D’altronde, non esiste momento più adatto di questo per fare del bene e pensare al prossimo. Purtroppo, non bisogna andare molto lontano per trovare famiglie che hanno bisogno di aiuto: in Italia sono moltissimi coloro che vivono in condizioni precarie e che proprio grazie ad un piccolo gesto potrebbero, almeno a Natale, ritrovare il sorriso.

Save the Children, impegnata da oltre un secolo per fornire aiuti concreti ai bambini meno fortunati in Italia e nel mondo, rimane ancora oggi un punto di riferimento per chi desidera offrire il proprio contributo. In questo periodo sono diversi i regali solidali che si possono ordinare direttamente online, sullo shop di Save the Children, per aiutare le famiglie ed i bambini italiani. Vediamo nel dettaglio quali sono.

Spesa solidale

Tra i regali solidali più gettonati per aiutare le famiglie in difficoltà troviamo la spesa alimentare, che permette di garantire ad un’intera famiglia dei voucher da spendere per l’acquisto di cibo per un valore totale di 100 euro. Al giorno d’oggi purtroppo sono molte le famiglie che faticano ad arrivare alla fine del mese e che non riescono a garantire ai propri figli nemmeno il minimo indispensabile a livello alimentare. Scegliendo questo regalo solidale puoi fare la differenza: leggi qui tutti i dettagli ed ordina subito dal sito di Save the Children la Spesa Solidale per sostenere una famiglia in difficoltà.

Kit neonato solidale

Tra i regali solidali di Save the Children che permettono di aiutare le famiglie troviamo anche il kit neonato, che permette di aiutare una famiglia alle prese con un bimbo appena nato, che come ben sappiamo necessita di cure ed attenzioni. Il kit neonato di Save the Children include detergente, crema zinco, salviettine, un body e dei libri morbidi per il piccolo appena venuto al mondo.

Supporto allo studio per i bambini

Anche se in molti non lo sanno, sono tantissimi i bambini che in Italia non possono contare sulle stesse opportunità formative ed educative degli altri. Si tratta di piccoli che vivono nei quartieri degradati e nelle periferie più svantaggiate delle città. Proprio per fornire loro un aiuto, Save the Children ha attivato dal 2014 ben 26 Punti Luce, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Il loro obiettivo è proprio quello di garantire migliori opportunità formative ed educative ai bambini e ai ragazzi meno fortunati. Con questo regalo solidale è possibile supportare i Punti Luce di Save the Children, garantendo le attività per 16 bambini e ragazzi.

Quelli che abbiamo appena visto sono alcuni dei regali solidali proposti da Save the Children per supportare le famiglie italiane ed i loro bambini. Questa organizzazione è impegnata costantemente per garantire un futuro migliore ai più piccoli, in Italia e nel mondo. Scegliere un regalo solidale significa compiere un gesto concreto di amore verso il prossimo.