Reggiana, Viali nel pre-gara del Catanzaro: 'Sfida dura, ma siamo pronti' (Video)

Serie B, Reggiana: Mister Viali alla vigilia della sfida contro il Catanzaro





La Reggiana si prepara a una sfida di grande spessore nella 28^ giornata di Serie B. La squadra di Mister Viali sarà ospite del Catanzaro, formazione in grande forma nel girone di ritorno, seconda solo al Sassuolo per rendimento. In vista del match, il tecnico granata ha analizzato la condizione della squadra, tra recuperi importanti e strategie tattiche.





Condizione fisica e recuperi: Lucchesi e Meroni sulla via del rientro

Uno dei temi più caldi è la situazione degli infortunati. "Abbiamo gestito la condizione di Lucchesi e nei primi giorni della settimana anche Meroni ha avuto qualche problema, ma su di lui sono tranquillo. Ci attende un allenamento importante prima della partita e poi valuteremo meglio", ha spiegato Mister Viali. Sul possibile cambio di modulo con una difesa a tre, il tecnico ha frenato: "Abbiamo un'identità precisa, siamo pronti a tutto, ma non credo sia il momento di cambiare".





La crescita di Vergara e Portanova

Il ritorno alla miglior condizione di alcuni elementi chiave è un altro aspetto importante. "Solo le partite potranno dirlo, ma questa settimana finalmente ci siamo allenati tutti insieme e con un’ottima intensità. Arriviamo a Catanzaro nelle migliori condizioni possibili dopo un periodo fisicamente complicato".





La sfida al Catanzaro e il pericolo Iemmello

Il Catanzaro è la squadra del momento, con una striscia positiva di nove risultati utili consecutivi e un Pietro Iemmello in stato di grazia. "Lui non è solo il capocannoniere della Serie B, ma anche un regista avanzato che porta qualità al gioco del Catanzaro. Dovremo essere molto attenti" ha sottolineato Mister Viali.

Quanto ai recenti problemi sui calci piazzati, il tecnico ha smorzato le preoccupazioni: "Abbiamo subito solo due gol direttamente da calcio d’angolo. Non deve diventare un’ossessione, siamo ancora in una buona media difensiva sui piazzati".





Pettinari, Gondo e la gestione dell’attacco

Con Pettinari recuperato, si apre un ventaglio di soluzioni offensive per Mister Viali. "Gondo? La sua esclusione non era una tutela, ma una scelta tecnica. In alcune fasi un giocatore può essere meno brillante e va gestito. Lo stesso discorso vale per Vido, che con cinque gol e due assist ha inciso molto pur giocando meno da titolare. Non marchiamo nessuno a priori, ogni scelta viene fatta sul momento".





La mentalità nel finale di stagione

La Reggiana deve ora ottimizzare ogni dettaglio per raggiungere il proprio obiettivo. Mister Viali ha sottolineato l’importanza della mentalità da "fine campionato": "Ogni palla diventa determinante. Dobbiamo essere più cinici e portare a casa più di quello che meritiamo, a volte anche 'rubando' qualche punto".





Infine, una battuta su Reinart, che rientra dopo influenza e squalifica: "Un giocatore fondamentale per noi, tra i più utilizzati. Finalmente è tornato e sta bene".

Il test contro il Catanzaro sarà dunque un banco di prova importante per la Reggiana, chiamata a sfidare una delle squadre più in forma del campionato. La parola passa al campo.