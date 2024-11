Reggio Cal.-Pallacanestro Viola, Redel: “Sanzioni sproporzionate, fiducia nella giustizia”

(Riceviamo e pubblichiamo). Il Title Sponsor della Viola Reggio Calabria interviene dopo l’ultimo match casalingo e le decisioni del giudice sportivo.



In qualità di Title Sponsor della Pallacanestro Viola Reggio Calabria, Redel desidera esprimere piena solidarietà alla società neroarancio e a tutti coloro che si impegnano quotidianamente per riportare il basket reggino ai vertici, confidando che la giustizia sportiva possa rivedere le decisioni prese.



Riteniamo che le sanzioni inflitte siano sproporzionate rispetto ai fatti e rischino di compromettere gli sforzi fatti per il rilancio di questo sport storico e della città stessa.



Questo provvedimento arriva in un momento cruciale, con la squadra capace di attrarre oltre 2.500 spettatori al PalaCalafiore e di riportare Reggio Calabria sulle menzioni nazionali grazie al basket. La squalifica del campo e le sanzioni non solo penalizzano la società, ma colpiscono anche un progetto costruito con grande passione e investimenti significativi, volto a rafforzare il legame tra la città, i tifosi e la squadra.



Redel conferma il proprio impegno al fianco della Pallacanestro Viola, rinnovando la fiducia nella giustizia sportiva e nel buon senso affinché venga fatta chiarezza e restituita serenità alla società.



Il nostro obiettivo comune resta quello di promuovere uno sport sano, capace di unire e ispirare la comunità reggina.