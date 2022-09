Reggio Calabria: video anti estorsioni, si fa sul serio

REGGIO CALABRIA, 26 SET - "Per la prima volta i commercianti Reggini avranno (se i dati saranno ufficializzati, cosa non ancora accaduta) al loro fianco un consigliere comunale che li difenderà dagli appetiti dei vari Labate, Tegano, Condello, Musarella, De Stefano, Serraino e brutta compagnia.

Un alleato concreto contro le estorsioni, insediato nelle istituzioni ma anche sul territorio".

Lo afferma in una nota Klaus Davi. "Per me - prosegue - le estorsioni sono la priorità perché affossano l'economia. Per questo saremo al fianco di imprese commerciali e non solo per contrastarle. Ora vanno altri reati di moda, come il reddito di cittadinanza dei boss, onestamente gravi ma non certamente paragonabili a questa piaga, come i calabresi ben sanno.

A tal fine ho postato su Facebook una nostra inchiesta dedicata ai fratelli Marra accusati dalla Dda di aver estorto delle pizzerie. I due si difendono e negano decisamente ogni addebito. Presto seguiranno altri documentari anche grazie alle segnalazioni dei cittadini".

Davi, infine, esorta i cittadini a "chiamarlo sul cellulare senza esitare per segnalare prevaricazioni e violenze dei boss". (ANSA)