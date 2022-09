Regione Calabria nel Caos: Arrestato il presidente del consiglio Domenico Tallini

CATANZARO 19 NOV - La Calabria travolta dall’emergenza Covid, senza un commissario alla sanità e con un presidente della giunta facente funzioni, resta anche senza presidente del consiglio regionale.

Domenico Tallini, di Forza Italia, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri di Catanzaro. Le accuse sono di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso.

Il presidente del Consiglio regionale, è rimasto coinvolto nell’operazione dei carabinieri “FarmaBusiness”. A dirigere e coordinare il procuratore della Repubblica Nicola Gratteri,

Tallini avrebbe aiutato la cosca Grande Arcari della ’ndrangheta nella costituzione di una società di Catanzaro per la distribuzione all’ingrosso di prodotti medicinali.

Le farmacie e le parafarmacie, in realtà, sarebbero state utilizzate dalla cosca di Crotone per riciclare capitali illeciti. La figura di Tallini sarebbe stata indispensabile per velocizzare le pratiche burocratiche e ottenere le autorizzazioni. La cosca ricambiò sostenendo l’esponente di Forza Italia alle regionali del 2014.

Un arresto che si abbatte con violenza sulla classe dirigente della Calabria, in un momento assai delicato.

“Alle ultime elezioni regionali, a gennaio 2020, questo signore, in virtù del codice di autoregolamentazione della Commissione Antimafia, risultava impresentabile”, ha ricordato il presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra.

Prova a smarcarsi Matteo Salvini, al governo della regione insieme a Forza Italia: “Ho mandato gli auguri a Gratteri di buon lavoro: quando c’è da fare pulizia è una garanzia” ha detto il leader della Lega. Che auspica a breve giro la nomina di un “dottore specchiato e calabrese” come commissario alla sanità.

Tiziano Rugi