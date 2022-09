Regionali 2021: Catanzaro Roberto Occhiuto Presidente della Regione Calabria

CATANZARO, 5 OTT. - Occhiuto Roberto 19229 52,83 Forza Italia Lega Salvini Calabria Fratelli D'italia Unione Di Centro Coraggio Italia Forza Azzurri Noi Con L'italia Bruni Amalia Cecilia 10143 27,87 Partito Democratico Movimento Cinquestelle La Calabria Sicura Tesoro Calabria P.S.I. Partito Animalista - Democratici Progressisti Europa Verde De Magistris Luigi 6908 18,98 De Magistris Presidente Un'altra Calabria E' Possibile Dema Per La Calabria Con De Magistris Uniti Con De Magistris Calabria Resistente E Solidale Oliverio Gerardo Mario 119 0,33 Oliverio Presidente



La Calabria sceglie la strada della continuità e dopo avere eletto nel gennaio 2020 Jole Santelli - prematuramente scomparsa ad ottobre dello scorso anno - affida il compito di guidare la Regione ad un altro esponente azzurro, Roberto Occhiuto, 52enne, cosentino, in politica da sempre. In presenza di un forte astensionismo - l'affluenza è stata del 44,38%, in linea con il 44,33 del 2020 - la vittoria pronosticata alla vigilia arriva ma assume - stando alle proiezioni, visto che lo spoglio è ancora in corso - proporzioni ancora maggiori rispetto alle attese grazie anche alla compattezza dello schieramento e alla frammentazione, invece, del centrosinistra.

Occhiuto viene dato oltre il 50%, tra il 52 ed il 55. Stessa percentuale, quest'ultima, ottenuta dalla Santelli. Una vittoria che fa da traino o forse è spinta, dal risultato di Forza Italia, che nella sua roccaforte migliora venendo accreditata del 18% contro il 12%. "Abbiamo vinto e vinto bene" sono le prime parole del neo-presidente. "E vinceremo ancora da domani affrontando e risolvendo i problemi che attanagliano la Calabria", aggiunge l'ormai ex capogruppo Fi alla Camera, chiedendo l'aiuto del Governo per debellare la 'ndrangheta - "ci fa schifo e non le permetteremo di sporcare il governo del centrodestra" - e invitando l'esecutivo nazionale a guadare "con un occhio più propizio questa emergenza nazionale che è la Calabria". Dove il tema in cima ai pensieri del nuovo presidente è la sanità e la fine del commissariamento.

"Abbiamo vinto e vinto bene. Sono felice di essere stato eletto presidente della Regione Calabria". Lo ha detto Roberto Occhiuto nel suo quartier generale di Gizzeria. "E vinceremo ancora da domani - ha aggiunto Occhiuto - affrontando e risolvendo i problemi che attanagliano la Calabria. Ringrazio Silvio Berlusconi e tutti i parlamentari del mio partito per il risultato che abbiamo ottenuto".

In base alla prima Proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Calabria il candidato Roberto Occhiuto (centrodestra) raggiunge il 52,9%, seguito da Amalia Cecilia Bruni (centrosinistra) con il 25,6%; al terzo posto Luigi de Magistris con il 19,4%.

Sezioni presidente : 2.417 / 2.421 - Sezioni liste circoscrizionali : 2.417 / 2.421 Dato aggiornato al: 05/10/2021 - 07:47

Candidati Voti %