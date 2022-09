Regionali 2021. Il Sindaco Francesco Mauro appello ai Cittadini!

SELLIA MARINA, 01 OTT. - Se risponde Sellia Marina, sarò Consigliere Regionale! Sono fiducioso, il mio Comune ha i numeri e, per questo, anticipatamente ringrazio quanti mi sosterranno!

Sembra paradossale ma è così! Sellia Marina, il mio Comune, deciderà se sarò Consigliere Regionale.

In questi giorni di campagna elettorale ho girato in lungo e in largo l'area centrale della Calabria. Insieme a me, oltre 70 "grandi elettori" hanno svolto un lavoro eccezionale! Semplici Cittadini, Giovani, Donne, Uomini, Amministratori, Medici,Professionisti, Imprenditori ecc... hanno proposto la mia candidatura a migliaia di calabresi!

Voglio ringraziarVi tutti!

Sono orgoglioso e lusingato di aver conosciuto persone esemplari e ammirevoli e, altresì, sono contento per aver vissuto esperienze straordinarie che, solo nella nostra amata e bella Calabria, si possono vivere!

Ho ricevuto parole di stima, incoraggiamenti, suggerimenti, ammirazione! Ho conosciuto e incontrato persone che mi hanno arricchito culturalmente.

Faremo una grande affermazione!

Migliaia e migliaia di Cittadini mi sosterranno perchè, oltre ad aver fiducia nella mia persona, sono rimasti ammirati e colpiti per l'operato virtuoso che, insieme alla mia Aministrazione, abbiamo svolto in questi anni a Sellia Marina.

Un modo di amministrare che ha colpito favorevolmente anche il prossimo Presidente della Regione Calabria l'On. Roberto Occhiuto che mi ha voluto fortemente (unico Sindaco in carica) nella sua lista "FORZA AZZURRI".

In una recente visita a Sellia Marina, infatti, propio il Presidente Occhiuto ha dichiarato testualmente "Amministratori capaci come il Sindaco di Sellia Marina che hanno dimostrato di essere così bravi forse meritano di rappresentare il loro territorio in Consiglio Regionale".

Sellia Marina, dunque, ha assunto ormai un ruolo importante nella politica calabrese!

Il comprensorio e l'area centrale della Calabria, deve diventare altrettanto il "cuore pulsante della politica regionale".

Nei prossimi cinque anni, possiamo aiutare la nostra Calabria a superare le tante emergenze ed a rialzarsi!

Il momento storico è importante!

Passa il "treno delle opportunità" dei fondi per il Sud! A gestire decine di miliardi di euro in 5 anni ci vogliono Consiglieri regionali credibili con competenza, esperienza, umiltà, lungimiranza e che operano all'insegna della legalità e della giustizia.

Solo così si può aiutare la nostra Calabria a riscattarsi ed a diventare una Regione normale, una Regione che l'Italia non si aspetta!

Ripeto, sono fiducioso che faremo una grande affermazione!

Il mio Comune, con i suoi oltre 6 mila elettori, ha i numeri per determinare la mia elezione in seno al Consiglio Regionale!

Le Città capoluogo e tanti Comuni delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo risponderanno con un consenso elettorale importantissimo e straordinario; se anche Sellia Marina risponderà con un importante consenso elettorale sulla mia persona, allora sarà fatta e possiamo scrivere una bella pagina della politica Calabrese!

Il Sindaco Ing. Francesco MAURO