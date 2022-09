Regionali: 57,21% l'affluenza definitiva in 4 Regioni. Cresce rispetto al passato: 5 anni fa era stata del 53,15%.

ROMA, 21 SET - L''affluenza definitiva per le Regionali è del 57,21 %: lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno.

Alle precedenti consultazioni l'affluenza si era fermata al 53,15%. Il dato però prende in considerazione soltanto l'affluenza di Campania, Liguria, Puglia e Veneto, poichè nelle altre tre regioni in cui si vota per le Regionali - Valle d'Aosta, Marche e Toscana - i dati non vengono comunicati dal Ministero dell'Interno.

Questi numeri definitivi dell'affluenza per le Regionali nelle quattro regioni considerate.

REGIONI AFFLUENZA PRECEDENTE: Campania 55,53% 51,93% Liguria 53,46% 50,68% Puglia 56,43% 51,19% Veneto 61,14% 57,27%.