Regionali. Calabria: venerdì visita Salvini, quattro le iniziative

Calabria: venerdì visita Salvini, quattro le iniziative. Appuntamenti nelle province di Cosenza, Catanzaro e Crotone

CATANZARO, 6 GEN - Il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà venerdì 10 gennaio in Calabria per partecipare ad una serie di iniziative nell'ambito della campagna elettorale per le regionali del 26 gennaio. Quattro gli appuntamenti pubblici programmati da Salvini.

Alle 14.30 a Bisignano, in provincia di Cosenza, incontrerà una delegazione di agricoltori. Salvini si sposterà poi a Botricello, in provincia di Catanzaro, dove alle 17 terrà un incontro pubblico.

Le ultime due iniziative di Salvini in Calabria si svolgeranno a Crotone: alle 18 inaugurerà la sede della Lega in via Vittorio Veneto ed alle 18:30 presenterà i candidati nella sala Alkameon di località Passovecchio.