Regioni: domani Conferenza, intervento Di Maio su e-commerce. Poi incontro su Finanza pubblica, Unificata e Stato-Regioni

ROMA, 26 LUG - Il presidente Stefano Bonaccini ha convocato la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta ordinaria per domani, lunedì 27 luglio, alle ore 10.



In apertura dei lavori è programmato un incontro in videoconferenza con il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, per avviare un confronto utile all'individuazione di un percorso di collaborazione e sinergia fra il livello nazionale e quello regionale in materia di Digital Export e E-commerce.



Al termine dell'incontro la Conferenza delle Regioni proseguirà i propri lavori con all'ordine del giorno i temi che saranno poi affrontati dalla Conferenza Unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento di Finanza Pubblica e dalla Conferenza Stato-Regioni, che il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha convocato (in videoconferenza) rispettivamente alle 14.30, alle 14.45 e alle 15.



La Conferenza delle Regioni esaminerà poi anche altri argomenti, nello specifico: valutazioni sulla proposta di Protocollo per la individuazione delle misure per garantire la ripresa in sicurezza delle attività organizzate di carattere ludico, ricreativo e di socialità, dei progetti di contrasto alla povertà educativa e dei servizi socio-educativi per il periodo estivo in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione epidemica del Covid-19; proposta di documento per l'audizione parlamentare avviata dalla I Commissione del Senato nell'ambito dell'esame del disegno di legge A.S. 1825 cost., recante 'Costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze' e introduzione della clausola di supremazia statale nel titolo V della parte seconda della Costituzione; proposta di documento 'Prime considerazioni sull'impatto dell'emergenza COVID-19 sulla Cultura' ai fini dell'indagine conoscitiva della 7a Commissione permanente del Senato sull'impatto della pandemia da COVID-19 sul settore della cultura; proposta di iniziativa dell'Istituto per il Credito Sportivo per i beni e le infrastrutture culturali, in occasione delle celebrazioni per i 50 anni delle Regioni; proposta di documento recante: 'Erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale a distanza - servizi di Telemedicina'; proposta di documento per audizione parlamentare nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata dalla I Commissione della Camera dei Deputati in materia di transizione digitale della Pubblica Amministrazione; informativa sui ritardi del piano Bul: voucher e piano scuola; discussione in merito alla partecipazione delle Regioni italiane alla Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime ed eventuali candidature per incarichi.