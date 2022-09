Regioni, proposta vertice Azzolina su ipotesi Dad superiori. Per almeno 15 giorni. Confronto anche su orari scaglionati.

ROMA, 17 OTT - Le Regioni propongono un incontro per domani con il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, per affrontare alcuni nodi legati alla scuola, come la Didattica a distanza e lo scaglionamento degli orari di ingresso e uscita dalle scuole.

E' quanto si apprende da ambienti delle Regioni, dopo il vertice di oggi dei governatori. Diversi governatori hanno chiesto le lezioni a distanza almeno per il quarto e quinto anno delle scuole superiori in questa fase dell'emergenza.

L'ipotesi, proposta dall'Umbria, è quella di un periodo sperimentale di 15 giorni, fino al 30 ottobre.