Restituzione a 'Ecologia oggi': Sequestro di 2 Milioni annullato dal Tribunale di Catanzaro"

Controversia finanziaria: società in Calabria riacquista possesso dei beni dopo accuse su utilizzo fondi 'decreto liquidità'

CATANZARO. - Secondo l'ipotesi accusatoria, la societa' "Ecologia oggi", sfruttando il "Decreto liquidità", una delle misure adottate per il rilancio dell'economia durante l'emergenza epidemiologica per il Covid, aveva ottenuto un finanziamento di cinque milioni di euro finalizzato al potenziamento degli impianti ed all'acquisto di macchinari strumentali all'attività d'impresa.



Dalle indagini delle "fiamme gialle" era emerso che la società avrebbe destinato, in realtà, parte della somma ricevuta per scopi diversi rispetto a quelli indicati nella richiesta di finanziamento. E, in particolare, per distribuire dividendi, ripianare conti correnti con saldo negativo, rimborsare altri finanziamenti e pagare decreti ingiuntivi e stipendi.



I difensori di "Ecologia oggi" hanno contestato la tesi dell'accusa, sostenendo la correttezza e legittimità della condotta dei titolari della società e la conseguente mancanza dei presupposti per disporre il sequestro dei beni. (Ansa)