Rieti, studente minorenne ferito durante l'alternanza scuola-lavoro: indagini in corso

RIETI – Un grave incidente si è verificato durante un’attività di alternanza scuola-lavoro in un'azienda di lavorazioni meccaniche di Rieti, coinvolgendo uno studente minorenne di un istituto tecnico della città.

Il giovane, mentre era impegnato nell’utilizzo di un tornio, ha riportato fratture multiple al braccio, rendendo necessario un intervento chirurgico d’urgenza.

La segnalazione è giunta dalla Rete degli studenti medi del Lazio, che ha denunciato l'accaduto, sollevando interrogativi sulla sicurezza nei percorsi di formazione in azienda.

La notizia è stata confermata anche da fonti scolastiche.

Indagini in corso, sindacati chiedono più tutele

Sull'incidente stanno indagando i Carabinieri, coordinati dalla Procura di Rieti, per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel frattempo, il dibattito sulle condizioni degli studenti impegnati nei percorsi di alternanza si è acceso, con le associazioni studentesche e i sindacati che chiedono maggiore tutela.

"Chi si fa male non è un lavoratore perché non viene retribuito, non ha nessun tipo di tutela sindacale o diritto. Questo non si può accettare", ha dichiarato Bianca Piergentili, coordinatrice della Rete degli studenti medi del Lazio.

Anche i sindacati hanno espresso preoccupazione, sottolineando la necessità di rafforzare le misure di prevenzione e sicurezza per evitare che simili episodi si ripetano.

"Aspettiamo l’esito delle indagini, ma ribadiamo il nostro impegno per garantire ambienti di lavoro sicuri, soprattutto quando si tratta di studenti”, hanno affermato in una nota congiunta.

Alternanza scuola-lavoro sotto accusa

L’incidente ha riacceso le polemiche sulla sicurezza degli studenti impegnati nei percorsi formativi in azienda. Negli ultimi anni, diversi episodi hanno sollevato interrogativi sulla gestione e sulla tutela degli studenti, alimentando richieste di revisione del sistema di alternanza.

Nel frattempo, il giovane rimasto ferito è sotto osservazione dopo l’intervento chirurgico.

Il caso continua a tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni, in attesa di ulteriori sviluppi sulle indagini.