Rievocazione storica “Battaglia di Maida ed Eccidio di Marcellinara”: presentato progetto culturale al Ministero della Cultura

Si tratta di innovativo progetto che ripropone un momento storico significativo dell’area dell’Istmo e che vedrà sperimentare anche una visione virtuale dei fatti

Battaglia di Maida ed Eccidio di Marcellinara: saranno questi i momenti salienti del grande evento rievocativo che è stato presento al Ministero della Cultura per l'accesso al Fondo nazionale per la rievocazione storica per l’anno 2023.

Maida e Marcellinara saranno i luoghi in cui si svolgerà il progetto, grazie alla proficua collaborazione che si è instaurata tra i due Enti.Il Sindaco di Marcellinara Vittorio Scerbo ed il Sindaco di Maida Galdino Amantea, come era stato anticipato nello scorso mese di dicembre, durante la presentazione del calendario relativo alla rievocazione storica dell’eccidio di Marcellinara, hanno inteso lavorare per un progetto dalla grande valenza culturale per l’area dell’Istmo, per l’importanza storica e le sicure positive ricadute dal punto di vista del turismo esperienziale.

Si tratta della terza edizione della rievocazione storica che ripercorre, dal Centro dell’Istmo, i fatti del periodo francese in Calabria tra l’1 e il 7 luglio 1806.

Siamo nel 4 luglio 1806. Nella mattinata di quel giorno, nel territorio di Maida, si consumò la storica battaglia tra le truppe napoleoniche e una spedizione inglese rafforzata da truppe borboniche. Le truppe inglesi comandate dal Generale John Stuart inflissero la prima sconfitta sulla terraferma alle armate napoleoniche, guidate dal Generale Jean Renyer. Le truppe napoleoniche sbandate dai tragici risultati della battaglia e dalla scarsa conoscenza dei luoghi batterono in ritirata sbagliando direzione. Giunti a Marcellinara, i reparti svizzeri dell’esercito francese, che avevano le classiche divise rosse molto simili a quelle inglesi, vennero scambiati per i vincitori appunto della battaglia dalla popolazione di Marcellinara, che inneggiava contro i francesi. Scoperto l’errore venne aperto il fuoco e durante la sparatoria morì tanta gente di Marcellinara.

Verrà realizzato un lavoro di gruppo per la valorizzazione sociale e storica dei fatti, con momenti rievocativi simbolici sia della battaglia che dell’eccidio, grazie anche alla collaborazione di importanti gruppi storici di rievocatori provenienti anche da fuori regione e, soprattutto, dal Regno Unito, considerato che il nome di Maida è associato alle più famose battaglie della storia inglese.Quest’anno si sperimenterà anche la possibilità di vivere quel giorno del 1806, attraverso la realtà virtuale, grazie ad appositi visori che permetteranno un tour virtuale agli spettatori interessati. Il progetto, che prevede un costo di oltre 40mila euro, sarà rappresentato il 29 e 30 luglio 2023, e punta a diventare uno tra i principali eventi di rievocazione storica della Calabria. La direzione artistica sarà curata da Giuseppe Scerbo Sarro, appassionato di storia e teatro, che riproporrà il riuscitissimo esperimento di teatro immersivo, in cui rievocatori e spettatori, condividendo lo stesso spazio fisico della scena, fondono emozioni, sensazioni e sentimenti.