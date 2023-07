Rimandato al 3 giugno per Allerta Meteo il concerto dei ‘Dirotta su Cuba’ di Simona Bencini a Praia a Mare (CS)

A seguito dell’allerta meteo diramata alle ore 13:00 di oggi dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria, è stato rinviato a sabato 3 giugno il concerto dei Dirotta su Cuba previsto per domani sera (21 maggio) in Piazza della Resistenza di Praia a Mare, in provincia di Cosenza.

Preso atto del “messaggio di allertamento” ricevuto, è giunta l’immediata disposizione del sindaco del noto centro turistico calabrese Antonino De Lorenzo, che ha comunicato l’inevitabile rinvio del concerto della band di Simona Bencini scelto per chiudere i Festeggiamenti della Madonna della Grotta. In pochi minuti, insieme al management della band, è stata individuata la nuova data. Il concerto, predisposto dall’Amministrazione Comunale, inizierà sempre alle 21:30 e sarà ad ingresso libero.

Simona Bencini, fondatrice e voce dei Dirotta su Cuba, storica band simbolo del funky italiano, sarà accompagnata da Emiliano Pari, tastiere, Stefano Profazi, chitarra, Patrizio Sacco, basso, Vincenzo Protano, batteria, Donato Sensini, sax e flauto, Luca Iaboni, tromba.

Nel nuovo spettacolo che sarà presentato a Praia a Mare, i Dirotta su Cuba riproporranno i più grandi successi di oltre vent’anni di carriera, da Gelosia a Liberi di-liberi da, Dove sei, Notti d’estate, È andata così, ecc.

“Mi dispiace – afferma il Sindaco Antonino De Lorenzo – aver dovuto prendere questa decisione, ma la sicurezza e l’incolumità di tutti sono prioritarie; la festa è solo rimandata di qualche giorno, come mi auguro il ritorno del bel tempo e l’inizio della nostra estate musicale, che proseguirà fino a tutto settembre; come negli anni precedenti – conclude il sindaco - offriremo a cittadini e turisti, oltre alle rinomate bellezze paesaggistiche e alla risaputa ospitalità delle nostre strutture, anche un ricco programma di divertimento e intrattenimento di qualità.”. Il concerto sarà curato tecnicamente dalla Show Net di Ruggero Pegna, che ha immediatamente individuato la nuova data disponibile insieme al management del gruppo.