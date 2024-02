Rinascita della Scuola Media di Santo Janni a Catanzaro

Al via i lavori di completamento della scuola media di Santo Janni

CATANZARO 03 GRN. - Al via i lavori di completamento della scuola media di Santo Janni. Si aggiunge così un altro tassello alla vasta programmazione messa in campo dall’Amministrazione Comunale anche sul fronte dell’edilizia scolastica, con un intervento reso possibile grazie alla rimodulazione dei fondi di Agenda Urbana e che consentirà di ultimare e rendere fruibile un plesso scolastico di importanza strategica per un’ampia fascia della città.

Questa mattina, nei locali della scuola media, il sindaco Nicola Fiorita ha incontrato la dirigente scolastica, Cinzia Emanuela De Luca, una delegazione di docenti, personale della scuola e genitori per un confronto sulle modalità di esecuzione dei lavori e sugli effetti positivi che essi avranno nella struttura e per gli studenti. Presenti gli assessori Raffaele Scalise e Nunzio Belcaro, i consiglieri comunali Tommaso Serraino, Daniela Palaia e Luigi Levato, il dirigente del settore Grandi Opere, Giovanni Laganà.

Tra i lavori previsti, rientrano l’adeguamento alla più recente normativa in termini di sicurezza, il completamento dei piani superiori, la realizzazione di una scala esterna e dell’ascensore. Particolarmente utile sarà, poi, la creazione di una grande area esterna da destinare allo svolgimento di attività sportive, nonché a parcheggio per tutta la comunità scolastica. I lavori vanno incontro alle richieste di tante famiglie e completeranno una struttura che risultava utilizzabile solo parzialmente.

“Questo importante intervento rappresenta un passo significativo nella nostra visione di miglioramento continuo delle infrastrutture scolastiche della città. Grazie alla nostra scelta di rimodulare dei fondi di Agenda Urbana - ha dichiarato il sindaco Nicola Fiorita - possiamo finalmente ultimare e rendere pienamente fruibile questo plesso scolastico, che è di vitale importanza per la nostra comunità. I lavori previsti sono risposte concrete alle richieste di molte famiglie. Questo progetto non solo migliorerà la qualità dell'offerta formativa per i nostri studenti, ma arricchirà anche l'intera comunità scolastica, fornendo spazi più sicuri e adeguati alle esigenze attuali.”