Rinascita e Ritmo: Presentazione del Programma per il Badolato Tarantella Festival 2023. Video

Rinascita e Ritmo: Presentazione del Programma per il Badolato Tarantella Festival 2023. Video. Domenica 6 agosto 2023 alle ore 12,00, presso il “Palazzo Gallelli” (Palazzo della Cultura, Arte e Spettacolo),

la cui inaugurazione è programmata per sabato 5 agosto 2023 alle ore 20,00, ci sarà la conferenza stampa per presentare il programma dell’evento “Badolato Tarantella Festival”.

“Badolato Tarantella Festival” si svolgerà dal 22 al 26 agosto 2023 nel Borgo di Badolato, che nel mese di gennaio scorso è stato riconosciuto essere “Uno dei Borghi più Belli d’Italia”, il primo e unico nella Provincia di Catanzaro e uno dei 15 Borghi più Belli d’Italia della Regione Calabria.

Il Borgo di Badolato tornerà, dopo 10 lunghi anni, a rivivere entusiasmanti momenti di condivisione artistica, culturale, musicale e gastronomica.

Riprenderà il percorso interrotto del precedente “Tarantella Power” che, per 5 anni – dal 2009 al 2013 - ha contraddistinto il Borgo di Badolato per la straordinaria partecipazione di migliaia di persone che, ogni

anno, hanno riempito le stradine, i vicoli e le piazze del Borgo divenendo esse stesse protagoniste dell’evento.

Un evento che, secondo gli studi, tra gli altri, anche della Camera di Commercio di Catanzaro, ha rappresentato un particolare momento di crescita economica, oltre che per Badolato, anche per tutti i comuni dell’intero comprensorio.

La manifestazione era divenuta un appuntamento ricorrente di così rilevante interesse al punto tale che tantissime persone, tra le quali gli emigrati all’estero, in particolar modo quelli in Svizzera, e nel Centro- Nord Italia, organizzavano le proprie ferie in base alla programmazione del Festival.

Al Festival si registrava anche la presenza di diverse persone che provenivano da svariati comuni calabresi, siciliani, napoletani e pugliesi.

Il Palco del Festival ha ospitato artisti nazionali ed esteri – di grande fama – che, come sopra detto, richiamavano migliaia di partecipanti.

L’Amministrazione Comunale di Badolato si propone l’obiettivo di riprendere e rilanciare il progetto interrottosi 10 anni or sono con l’intento di ritornare ad offrire a migliaia di persone un momento di

spensierato divertimento e la possibilità di apprezzare buona musica popolare e di varie regioni, dilettandosi nei balli tradizionali delle nostre terre ed al contempo tentare di sviluppare un percorso di più ampio respiro che veda anche i comuni limitrofi parte attiva e determinante di una manifestazione comprensoriale.

Nel corso della conferenza stampa saranno presentate le molteplici e variegate attività giornaliere che si svolgeranno nel Borgo, le visite che si potranno effettuare per apprezzare le chiese e i monumenti storici,

gli artisti che si esibiranno nelle strade e nei vicoli del Borgo e quelli che ogni sera concluderanno con i loro concerti la serata in Piazza Fosso.