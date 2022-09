ripartiamodalsorriso

BOVALINO (RC), 30 APR - (Riceviamo e Pubblichiamo)

La situazione che stiamo affrontando ha spinto l’Amministrazione Comunale a voler organizzare una piccola e utile sorpresa per i bambini della nostra comunità che, forse più di altri, hanno patito e patiranno le conseguenze dell’isolamento e del distanziamento sociale.

“In questa situazione i bambini hanno dovuto affrontare i sacrifici maggiori, non avendo strumenti per comprendere a pieno la necessità sottesa al lockdown. Da mamma capisco il senso di apprensione genitoriale quando si incrociavano gli occhi stanchi e tristi dei propri figli”- dichiara l’Assessore avv. Maddalena Dattilo che continua -“l’intento di questo piccolo gesto è di far ri-sorridere gli sguardi dei nostri figli”.

Settimana prossima il minibus comunale si recherà presso le abitazioni delle famiglie che ne faranno richiesta per consegnare delle utili e dolci sorprese per restituire il sorriso ai bambini e, di conseguenza, anche ai genitori. In cambio del dono, ogni bimbo dovrà consegnare, al simpatico personaggio che animerà l’iniziativa, un disegno realizzato per raccontare come sta trascorrendo queste giornate al fine di realizzare, in seguito, una apposita mostra.

“In questo tempo sospeso” – continua l’Assessore Avv. Filippo Musitano – “sono stato spesso contattato da genitori disperati perché i loro figli avvertivano forti momenti di crisi davanti ai quali si trovavano impreparati e timorosi. Questa iniziativa punta proprio a ristabilire un nuovo equilibrio, a diminuire la sensazione di solitudine e smarrimento, a concedere, attraverso il gioco, un momento di allegria che possa ristabilire sui volti dei più piccoli un disteso sorriso”.

L’iniziativa, realizzata d’intesa con le Garanti Comunali, è stata possibile grazie alla collaborazione e alla solidariteà dimostrata dal bar-pasticceria “F.lli Martino”, da “FairyCreations” e dalle sarte Agata e Giuseppina, Rosa e Sina.

Per poter aderire all’iniziativa è necessario compilare un semplice modulo presente sulla homepage del sito del Comune di Bovalino da inviare alla mail comunedibovalino@gmail.com. Nella fotogallery dell'articolo si trova il modulo di adesione.





p. l’Amministrazione Comunale, Il Sindaco, Avv. Vincenzo Maesano