Rissa: chiuso per 15 giorni stabilimento balneare a Fregene

Gli Insulti e le botte sono nati nel locale e andati avanti nel parcheggio dove sono stati feriti 3 giovani. Ora la Questura ha disposto la sospensione temporanea della licenza.

Rimarrà chiuso per 15 giorni il locale, nel quale si sarebbe messa a punto una rissa capitata, pochi giorni fa, a Fregene, a Pasquetta. Il Questore di Roma, dopo aver esaminato l'istruttoria redatta dalla Divisione di Polizia Amministrativa e sulla base delle risultanze investigative del commissariato della Polizia di Stato di Fiumicino, ha adottato un provvedimento, previsto dall'articolo 100 del TULPS che impedisce al titolare dello stabilimento la sospensione della licenza, con conseguente chiusura dell'esercizio, per 15 giorni e, contestualmente, la cessazione immediata dell'attività abusiva di trattenimenti danzanti e di pubblico spettacolo.

In quanto c’è stata nella giornata di Pasquetta, una maxi rissa, incominciata dentro al locale e andata avanti nel parcheggio e in strada, che ha visto coinvolti diversi ragazzi, 3 dei quali trasportati in ospedale e dimessi con prognosi di 15 e 20 giorni. A dare esecuzione al provvedimento sono stati gli agenti del locale commissariato che hanno appiccicato sulla porta dello stabilimento il cartello " Chiuso con provvedimento del Questore di Roma". ( fonte immagine: strill)

Davì Massimo