Rissa durante la movida a Vibo Valentia: nove giovani denunciati, tra loro anche due minori

VIBO VALENTIA – È accaduto tutto nella notte del 27 aprile scorso, in pieno centro a Vibo Valentia: una violenta rissa tra giovani ha seminato il panico tra i passanti, costringendo molte persone a fuggire terrorizzate dalla scena. Calci, pugni, bottiglie e sedie lanciate: è questo lo scenario che si sono trovati davanti i residenti e gli avventori della movida vibonese.

Secondo quanto riportato dalla Polizia di Stato, nove ragazzi sono stati denunciati per la rissa scoppiata nei pressi di un locale notturno. Tra loro due minorenni. Nessuno, al momento dell’episodio, ha contattato le forze dell’ordine, rendendo ancora più complicato l’intervento immediato.

Videosorveglianza decisiva per le indagini

Determinanti, in fase investigativa, le immagini delle telecamere di sicurezza installate nella zona. Proprio grazie a quei filmati la Squadra Mobile è riuscita a risalire all'identità di tutti i partecipanti, facendo scattare le denunce in stato di libertà e l’invio degli avvisi orali da parte del Questore Rodolfo Ruperti.

Provvedimenti di prevenzione in corso

Per tre dei ragazzi coinvolti è arrivato anche il foglio di via obbligatorio, che vieta loro il ritorno a Vibo Valentia per i prossimi tre anni. Ma le misure potrebbero non finire qui: sono tuttora in corso accertamenti per valutare l’adozione di ulteriori provvedimenti di prevenzione, vista la “grave situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

Preoccupa la totale mancanza di collaborazione da parte dei presenti: nessuno tra clienti, passanti o titolari dei locali della zona avrebbe fornito informazioni utili agli investigatori.