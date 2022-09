Assessore Orsomarso: Ristora Calabria bis, approvata graduatoria provvisoria. Leggi i dettagli

Le istanze finanziabili sono 147. L'assessore Orsomarso: «Più di 900mila euro per microimprese e pmi»

È stata approvata la graduatoria provvisoria dei soggetti ritenuti ammissibili dalla Regione nell’ambito dell’avviso Ristora Calabria bis.

«Con questo atto – spiega una nota dell’assessorato allo Sviluppo economico – si vogliono sostenere le microimprese e le pmi che operano sul territorio regionale e che hanno subito gli effetti dell’emergenza Covid-19. È prevista la concessione di un aiuto sotto forma di contributo a fondo perduto una tantum. Il dipartimento Lavoro, Sviluppo economico, Attività produttive e Turismo, con il decreto n. 8397 dell’agosto 2021 ha, infatti, preso atto della nota di Fincalabra, con la quale è stato trasmesso l’elenco delle domande dichiarate ammissibili e non ammissibili ai sensi dell’avviso pubblico».

«ASSICURARE RIPARTENZA»

«Abbiamo messo in campo ogni risorsa disponibile – afferma l’assessore al Lavoro, Sviluppo economico e Turismo, Fausto Orsomarso – per fronteggiare la pandemia e assicurare la ripartenza ai settori più colpiti dalle limitazioni imposte dal Governo. Si tratta di cinema, teatri, discoteche, bar e attività commerciali, ubicate negli istituti scolastici superiori e negli aeroporti, che non hanno beneficiato delle risorse del bando Ristora Calabria e di ulteriori figure potenzialmente beneficiarie. Con questo provvedimento, con un investimento da oltre 900mila euro, sosteniamo quindi 147 soggetti tra microimprese e pmi, attraverso un contributo una tantum».

Il decreto e la relativa documentazione sono consultabili nell’area relativa alla misura al link in allegato.





Di seguito il dettaglio

Ristora Calabria BIS

Stato del bando : pubblicazione

Avviso pubblico per la selezione e concessione di aiuti ad imprese interessate dagli effetti negativi della crisi economica generata dalle misure di contenimento conseguenti all'emergenza epidemiologica da covid-19 (DGR n. 447/2020)

Obiettivo

La Regione Calabria intende sostenere le Microimprese e PMI operanti sul territorio regionale che hanno subito gli effetti dell’emergenza Covid-19, attraverso la concessione di un aiuto sotto forma di contributo a fondo perduto – una tantum - sulla base di una procedura automatica (ex Art. 4 c. 1 del D. Lgs. 123/1998).

Gli aiuti sono concessi in conformità con le disposizioni di cui al par. 3.1 della Com. CE n° C(2020) 1863 final del 19/03/2020 e s.m.i., “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e sulla base della Comunicazione C(2020) 3482 final del 21/5/2020 con cui la Commissione Europea ha approvato il Regime Quadro italiano State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) - Italy - COVID-19 Regime Quadro.

Beneficiari

Possono presentare domanda di partecipazione le Microimprese e PMI, che abbiano le seguenti caratteristiche:

sede legale e operativa in Calabria e codice ATECO 93.29.10 ( discoteche ), oppure codice ATECO 59.14.00 ( cinema ) o codice ATECO 90.04.00, codice ATECO 90.01.01, codice ATECO 90.02.09 (gestione di teatri e attività connesse di cui ai codici identificati specificatamente) riferito all’attività prevalente (attività indicata con Codice Ateco primario su InfoCamere, ad eccezione dell’attività di discoteca esercitata in una unità locale separata rispetto ad altra attività, il cui codice ATECO può risultare da Infocamere anche come codice ATECO secondario) che non siano già beneficiarie di RISTORA CALABRIA, di cui al DD n. 784 del 29.01.2021;

attività economiche ubicate all’interno di edifici e a servizio delle scuole secondarie di secondo grado della regione Calabria che non siano già beneficiarie di RISTORA CALABRIA, di cui al DD n. 784 del 29.01.2021;

attività economiche ubicate e operanti nell’ambito delle stazioni aeroportuali calabresi che non siano già beneficiarie di RISTORA CALABRIA, di cui al DD n. 784 del 29.01.2021;

attività economica con sede operativa nella Regione Calabria e con codice ATECO ricompreso nell’Allegato B al presente Avviso, riferito all’attività prevalente (attività indicata con Codice Ateco primario su InfoCamere) del richiedente;

associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD ), con sede operativa nella Regione Calabria, affiliate alla Federazione italiana Nuoto e/o alla Federazione italiana Nuoto Paralimpico, da almeno 3 anni in Calabria e che svolgono attività agonistica nelle diverse discipline acquatiche mediante atleti agonistici tesserati FIN per la stagione 2020/2021, regolarmente iscritte alla data di presentazione della domanda al registro Nazionale del CONI;

sede operativa nella Regione Calabria e con codice ATECO 58.11.00 Edizione di libri (attività indicata con Codice Ateco primario su InfoCamere).

Contributo concedibile

L’aiuto è concesso nella forma di un contributo a fondo perduto una tantum. L’intensità dell’aiuto è per ciascuna impresa richiedente pari a:

€ 10.000,00 (diecimila/00) per i soggetti di cui ai Codici Ateco 29.10 (discoteche), 59.14.00 (cinema), 90.04.00 (teatri), 90.01.01 (attività nel campo della recitazione), 90.02.09 (Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche);

€ 5.000,00 (cinquemila/00) per le attività economiche ubicate all'interno di edifici e a servizio delle scuole secondarie di secondo grado della regione Calabria;

€ 5.000,00 (cinquemila/00) per le attività economiche ubicate e operanti nell'ambito delle stazioni aeroportuali calabresi;

€ 5.000,00 (cinquemila/00) per i soggetti di cui con codice ATECO ricompreso nell'Allegato B al presente Avviso.

- massimo € 35.000,00 (trentacinquemila/00) da parametrarsi in base al numero di agonisti al 01/04/2021 per i soggetti Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD), con sede operativa nella Regione Calabria, affiliate alla Federazione italiana Nuoto e/o alla Federazione italiana Nuoto Paralimpico, da almeno 3 anni in Calabria e che svolgono attività agonistica nelle diverse discipline acquatiche mediante atleti agonistici tesserati FIN per la stagione 2020/2021, regolarmente iscritte alla data di presentazione della domanda al registro Nazionale del CONI.

da 5 a 99: 5.000 €

da 100 a 199: 10.000 €

da 200 a 399: 16.000 €

da 400 in su: 35.000 €

- massimo € 40.000,00 (quarantamila/00) da parametrarsi in base alla dimensione riferita all’anno 2019 per i soggetti di cui al codice ATECO 58.11.00 Edizione di libri.

Grande editore (tiratura complessiva superiore a un milione di copie): 40.000,00 €;

Medio editore (tiratura complessiva compresa tra 100.000 e un milione di copie): 30.000,00 €;

Piccolo editore (tiratura complessiva compresa tra 5.001 e 100.000 copie): 20.000,00 €;

Micro editore: (tiratura complessiva non superiore a 5.000 copie): 10.000,00 €

L’aiuto concedibile non eccede comunque il fabbisogno di liquidità determinatosi per effetto dell’emergenza Covid-19, sulla base della dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, pari ad un calo del fatturato medio mensile per l’anno 2020 che sia uguale o superiore al 33% del fatturato medio mensile dell’esercizio 2019, come riportato nel modello di domanda.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari a € 3.000.000,00.

Domanda

La richiesta dovrà essere presentata esclusivamente mediante lo sportello informatico reso disponibile dal Soggetto Gestore Fincalabra, accessibile tramite il link www.bandifincalabra.it e attraverso la pagina dedicata al bando del portale Calabria Europa.

La presentazione della domanda si svolge in 2 fasi:

FASE 1 – Registrazione dell’utente, predisposizione della domanda e caricamento allegati. Le imprese interessate possono registrarsi attraverso lo sportello informatico reso disponibile all’indirizzo web www.bandifincalabra.it e successivamente predisporre la domanda a partire dal 14/06/2021 alle ore 10:00:00 e fino al 17/06/2021 alle ore 18:00:00. A tal proposito si precisa che entro il termine di tale fase ogni operazione di registrazione, da parte del legale rappresentante, predisposizione domanda e caricamento degli allegati dovrà essere conclusa e le domande dovranno essere state chiuse definitivamente.

FASE 2 – Invio della domanda (Click day). L’invio della domanda (precedentemente predisposta secondo le indicazioni fornite nella Fase 1) potrà essere effettuato esclusivamente dal 18/06/2021 alle ore 10:00:00 fino al 18/06/2021 alle ore 18:00:00, al termine di tale fase non potrà più essere effettuata nessuna operazione di invio della domanda.

Valutazione

Gli aiuti saranno concessi in base all’ordine cronologico di ricevimento delle domande. L’iter valutativo si concluderà a seguito della verifica della ricevibilità ed ammissibilità delle istanze ricevute. Le richieste saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Fincalabra S.p.A., in qualità di Soggetto Gestore, è responsabile delle fasi di ricezione ed esame delle domande nonchè di quelle relative alla gestione finanziaria, comprensiva delle erogazioni ai beneficiari, dei controlli amministrativi, fisico-tecnici ed economico finanziari.

Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo concesso avverrà in un’unica soluzione, successivamente all’ammissione a finanziamento, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, acceso presso Istituti di credito o presso Poste Italiane, intestato al richiedente, con esclusione di IBAN collegati a carte di credito/debito, libretti postali e/o sistemi elettronici di pagamento.