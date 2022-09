Risultati tackle Junior & Flag seconda divisione

Al netto dei rinvii dell’ultima ora, tre i risultati utili ai fini della classifica del Campionato U17 tackle. Nel recupero dei bowl di Seconda Divisione Flag, gli Angels Pesaro confermano la propria perfect season e il primato nel Girone B.

Dopo il rinvio, all’ultimo momento, di Saints vs Seamen e di Guelfi vs Warriors, solo tre le partite disputate nel weekend, tutte relative al Campionato Italiano U17.

A Ferrara, vittoria interna per i “Duchi” che, dopo un inizio difficoltoso contrassegnato dal doppio vantaggio degli ospiti nel primo quarto, riprendono in mano le redini dell’incontro, capitalizzando gli errori di Reggio Emilia e macinando gioco, per il sorpasso di metà partita: 22 a 12. Gli Hogs provano a recuperare, riducendo a 10 i punti lo svantaggio nel terzo quarto. Nell'ultima frazione di gioco, tuttavia, i ferraresi vanno a segno altre due volte, chiudendo i giochi sul 48 a 24 e mettendo in mostra un gioco offensivo quanto mai brillante, soprattutto per le vie aeree: 5 i TD pass di Zucchelli, con Bindini e Brunetti mattatori di giornata. Seconda vittoria consecutiva per le Aquile, dunque, così come per gli Skorpions che, ieri, hanno avuto la meglio sui pari età dei Daemons dopo una partita tiratissima. Arrivati a Varese con un roster rimaneggiato nel rispetto dei protocolli Covid della Fidaf, i Daemons hanno resistito con le unghie e con i denti fino alla fine, contro una squadra apparsa superiore sia tecnicamente che atleticamente. Persi entrambi i QB a metà partita, nulla i Daemons hanno potuto contro la difesa varesina, “cattiva” quanto basta per spegnere ogni tentativo offensivo. Efficace sia nelle corse che nei lanci, l’attacco degli Skorpions è andato a segno grazie a tre belle ricezioni di Petrillo, Besio e Zanovello, imbeccati da due diversi quarterback, alternati in cabina di regia ad ogni drive, Besio e Vanetti.

Non c’è invece storia a Bergamo, dove i Lions mettono a referto la prima vittoria stagionale, liquidando la pratica Giants (all’esordio in Campionato) con un 42 a 7 che lascia poco spazio alla fantasia.

Risultati:

CAMPIONATO U17

HVM Lions Bergamo vs Giants Bolzano 42-7

Aquile Ferrara vs Hogs Reggio Emilia 48-24

Skorpions Varese vs Daemons Cernusco 22-6

Sul fronte flag, regolare lo svolgimento dei recuperi in Seconda Divisione, con i bowl di Roma e Trento.

Pari e patta a Roma, dove le tre squadre impegnate terminano con una vittoria e una sconfitta a testa. A Trento, un’altra domenica perfetta per gli Angels, che vincono entrambe le partite in programma e chiudono la regular season con 12 vittorie e 0 sconfitte, in testa al girone B, davanti ai Thunders, che hanno perso lo scontro diretto per soli due punti nel match che ha chiuso il bowl.

Al netto dei risultati acquisiti, dunque, si qualificano per la fase finale della prossima settimana:

Elephants Catania, Angels Pesaro, Heroes Milano, Eagles United, Thunders Trento, Pirates Savona, Liotri Catania*, Minotaurs Torino.

*la posizione dei Liotri in classifica potrebbe cambiare a seconda dell'esito della sentenza del Giudice Sportivo, chiamato a giudicare la partita (non disputata) tra Liotri e Mustang dello scorso 18 ottobre.

CAMPIONATO ITALIANO SECONDA DIVISIONE – Flag Football

Girone B – Trento

Thunders Trento vs Hogs Reggio Emilia 43-13

Angels Pesaro vs Hogs Reggio Emilia 34-18

Thunders Trento vs Angels Pesaro 33-35

Girone B – Roma

Bandits Caserta vs 82’ers Napoli 25-20

Hunters Roma vs 82’ers Napoli 14-18

Hunters Roma vs Bandits Caserta 25-2

Risultati & Classifiche: https://www.fidaf.org/campionati/

Ph. Credits: @Nando Wing Photography