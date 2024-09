Riunito l'esecutivo della Cisl Magna Grecia

CATANZARO - 27 SET. - La salvaguardia del territorio e delle risorse ambientali a partire dalla bonifica dell’area industriale di Crotone; il contrasto alle povertà crescenti in diverse fasce della popolazione e in particolare tra i pensionati; il tema, strettamente connesso, dell’accessibilità ai servizi sanitari soprattutto per gli anziani e le persone fragili, a cui il sindacato sta dedicando impegno prioritario; le numerose vertenze che riguardano l’area centrale della Calabria, ma anche la possibilità di mettere a frutto le tante potenzialità che questo territorio esprime, dalla portualità, alle infrastrutture, alle energie rinnovabili.

Sono questi i principali temi affrontati nel corso della riunione dell’esecutivo della Cisl Magna Grecia di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, introdotta dalla relazione del segretario generale Daniele Gualtieri e sviluppatasi con un ampio dibattito.

Proprio con riferimento agli investimenti che interessano il territorio - dai cantieri per la nuova 106, agli interventi sulla ferrovia ionica, ai nuovi insediamenti nel porto di Crotone, ai progetti per la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili - Gualtieri ha ribadito la volontà della Cisl di cooperare nella creazione di una rete con istituzioni, associazioni datoriali, scuola, università, per formare di quei profili professionali richiesti dal mercato e colmare la distanza tra domanda e offerta di lavoro, per dare la possibilità ai giovani di costruire il proprio futuro lavorativo senza essere costretti a lasciare la propria terra.

Nel corso della riunione dell’esecutivo è stata rimarcata l’importanza del metodo del confronto su tutte le questioni che riguardano lo sviluppo del territorio, anche su temi controversi come la realizzazione del nuovo parco eolico off-shore nel golfo di Squillace: la Cisl ha ribadito una posizione non pregiudiziale, ma ha evidenziato la necessità di conoscere il reale impatto dell’opera sull’ambiente e sul paesaggio, ma soprattutto le ricadute di questi investimenti in termini di economia, di occupazione e di benefici per il territorio, come un eventuale abbattimento dei costi energetici per cittadini e imprese.

L’esecutivo della Cisl Magna Grecia ha dato anche il via alla stagione congressuale, che verrà vissuta dall’organizzazione sindacale con entusiasmo e partecipazione per rinnovare e motivare il gruppo dirigente, stimolando anche il protagonismo dei più giovani e rafforzando la consapevolezza del ruolo dell’organizzazione in un territorio che è centrale non solo geograficamente nel quadro regionale.

La Cisl Magna Grecia è in prima linea nel sostegno all’azione politica e sindacale condotta dal segretario generale Luigi Sbarra, dalla segretaria generale aggiunta Daniela Fumarola e dalla segreteria nazionale, anche rispetto ai tanti temi oggetto del confronto con il governo, che già nell’ultima riunione a Palazzo Chigi ha consentito di ottenere importanti risposte dal Governo rispetto ai temi oggetto delle rivendicazioni della Cisl.