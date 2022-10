Robert Pistillo al 79° Festival del Cinema di Venezia il creator digital fa la sua comparsa

VENEZIA, - Grande successo per il nostro influencer attore e youtuber Robert Pistillo al 79° Festival del Cinema di Venezia dove ha mostrato la sua eleganza è il suo stile a Venezia, davanti alle star internazionali come Brad Pitt e altre stelle del cinema di Hollywood, Robert Pistillo fin da piccolo era appassionato del Cinema, soprattutto del cinema Hollywoodiano, ma non è tutto durante il suo Red Carpet ha sfoggiato la sua eleganza a molti fotografi è vip che non è passato inosservato, inoltre è apparso in tv mentre faceva il famigerato tappeto rosso.

Robert Pistillo si occupa anche di marketing è tutto ciò che riguarda al mondo online, essi infatti ha raggiunto una vera è propria popolarità sui vari social come Instagram dal momento che possiede oltre 100.000 follower è anche in altre piattaforme ha raggiunto la sua popolarità come tiktok, ultima piattaforma che sta avendo successo nel nuovo millennio, inoltre possiede un suo brand è un'agenzia marketing che aiuta a molte aziende e persone a posizionarsi nel mercato del 21° secolo. Durante l'intervista rilasciata al Festival di Venezia, ha accennato che sarebbe molto interessato al mondo cinematografico e che lascerebbe lo spazio per questa carriera che ha sempre voluto fin da piccolo. Non ci resta che augurargli una buona fortuna per tutto.